Дії Трампа «засліплюють» США щодо російської загрози – The Telegraph

Трамп мстить робітникам ЦРУ, які визнали, що Росія втручалася у вибори 2016 року

Адміністрація Трампа розсекретила імена 37 чинних та колишніх фахівців ЦРУ та звинуватила у «використанні розвідки як зброї» – такий крок може обрнутися тим, що загрозу РФ будуть применшувати через страх втратити кар'єру

Кампанія помсти Дональда Трампа проти співробітників ЦРУ створює ризик для національної безпеки США, відвертаючи увагу від загрози, яку становить Росія. Про це повідомляють колишні працівники розвідки, пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Видання нагадало, що адміністрація президента скасувала допуски до секретної інформації для десятків посадовців, багато з яких були залучені до розслідування втручання Росії в президентські вибори 2017 року. Також було розсекречено особу агента, який готував Трампа до зустрічі з Володимиром Путіним. За словами джерел, публікація списку з 37 чинних та колишніх фахівців, звинувачених у «використанні розвідки як зброї», змусила агентів побоюватися за свою кар’єру.

Така «чистка» може мати серйозні наслідки: співробітники розвідки можуть почати умисно пом’якшувати або розмивати інформацію у своїх звітах про російський вплив на США, а також відмовлятися від роботи в Москві. За даними The Telegraph, чимало фахівців уже звільнилися або пішли на дострокову пенсію.

Один із колишніх співробітників ЦРУ зазначив, що агенти під прикриттям тепер менш схильні ризикувати життям заради даних, які Білий дім може просто відхилити.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не проти арешту колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Caller.

Трамп назвав Комі та Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми», а фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття».

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління підтвердило попередні висновки про те, що Російська Федерація втручалася у вибори в США 2016 року, щоб допомогти на той час кандидату від республіканців Дональду Трампу перемогти демократичну суперницю Гілларі Клінтон. Водночас американська розвідка розкритикувала низку «процесуальних недоліків» у попередній оцінці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У новому огляді «не ставиться під сумнів якість і надійність» суворо засекреченого попереднього звіту ЦРУ, але ставиться під сумнів високий рівень достовірності, який ЦРУ і Федеральне бюро розслідувань надали цьому висновку. Згідно з новим оглядом, ЦРУ вважає, що попередній оцінці слід було б надати рівень «помірної достовірності».

До слова, Комітет з розвідки Сенату США значною мірою схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу. У квітні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. У ньому говориться, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, проте існували підозри про зв'язок російської сторони і Трампа підтвердити не вдалося.