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Атака на Ренійський порт: названо збитки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Ренійський порт: названо збитки
Наслідки атаки на порт Рені, 16 серпня
фото: Сергій Братчук / Telegram

Україна втратила в Ренійському порту тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів

Через атаку дронів, що сталася у ніч на 16 серпня, було знищено до п’яти тонн сільгосппродукції у Ренійському морському порту в Одеській області. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

«На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі портову інфраструктуру дунайського регіону. Через останню атаку безпілотниками було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів. Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тисяч тонн продукції», – зазначив він. 

Водночас Висоцький наголосив, що експорт української продукції триває і РФ знищила лише малу частину від того, що Україна приготувала на продаж. 

«Окрім того, цього року завдяки зусиллям аграріїв та сприятливим погодним умовам вдалося зібрати великий урожай. За попереднім прогнозом, цього року буде вирощено продукції на 3-5 % більше, ніж минулого року», – каже Висоцький.

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Нагадаємо, російські терористи двічі за минулу ніч атакували Одещину ударними безпілотниками

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Теги: війна Одещина зерно порт

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