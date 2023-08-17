Атака на Ренійський порт: названо збитки

Україна втратила в Ренійському порту тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів

Через атаку дронів, що сталася у ніч на 16 серпня, було знищено до п’яти тонн сільгосппродукції у Ренійському морському порту в Одеській області. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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«На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі портову інфраструктуру дунайського регіону. Через останню атаку безпілотниками було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів. Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тисяч тонн продукції», – зазначив він.

Водночас Висоцький наголосив, що експорт української продукції триває і РФ знищила лише малу частину від того, що Україна приготувала на продаж.

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«Окрім того, цього року завдяки зусиллям аграріїв та сприятливим погодним умовам вдалося зібрати великий урожай. За попереднім прогнозом, цього року буде вирощено продукції на 3-5 % більше, ніж минулого року», – каже Висоцький.

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Нагадаємо, російські терористи двічі за минулу ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.