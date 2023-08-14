Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ мають успіхи біля Урожайного та Старомайорського – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ мають успіхи біля Урожайного та Старомайорського – Міноборони
Міноборони закликає читати інформацію про ситуацію на сході тільки на офіційних джерелах
фото ілюстративне

Українські військові закріплюються на Запоріжжі та Донеччині

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні сили України мають певні успіхи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає «24 канал».

Маляр зазначила, що минулого тижня у населеному пункті Урожайне, що на Запоріжжі, тривали бої. І що там у наших військових є певні успіхи. Там же точиться боротьба.

Також певні успіхи у ЗСУ є південніше та південно-східніше Старомайорського, що на Донеччині. Там, Маляр зазначила, що наші військові закріплюються на певних ділянках.

Крім того, заступниця міністра оборони наголосила на важливості черпання інформації з офіційних джерел. Тож якщо ви бачите повідомлення про звільнені населені пункти або просування наших захисників на певних ділянках фронту, перевірте, чи підтверджують її, до прикладу, у Генштабі або Міноборони.

Раніше повідомлялося, що Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

До слова, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна окупанти Запоріжжя Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ провели успішну операцію на Херсонщині
Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Сьогодні, 09:37
ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер
Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
Сьогодні, 07:59
Від падіння уламків ракет сталася пожежа в супермаркеті
Ракети довелося збивати над містом: ЗСУ повідомили про цілі атаки на Одесу
Сьогодні, 07:43

Події в Україні

Мінцифри запускає збір на 10 тисяч дронів-камікадзе
Мінцифри запускає збір на 10 тисяч дронів-камікадзе
Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки
Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки
ЗСУ мають успіхи біля Урожайного та Старомайорського – Міноборони
ЗСУ мають успіхи біля Урожайного та Старомайорського – Міноборони
Масована атака на Одесу та обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Масована атака на Одесу та обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
23K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
22K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
22K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7985
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту