ЗСУ мають успіхи біля Урожайного та Старомайорського – Міноборони

Міноборони закликає читати інформацію про ситуацію на сході тільки на офіційних джерелах

Українські військові закріплюються на Запоріжжі та Донеччині

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні сили України мають певні успіхи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає «24 канал».

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Маляр зазначила, що минулого тижня у населеному пункті Урожайне, що на Запоріжжі, тривали бої. І що там у наших військових є певні успіхи. Там же точиться боротьба.

Також певні успіхи у ЗСУ є південніше та південно-східніше Старомайорського, що на Донеччині. Там, Маляр зазначила, що наші військові закріплюються на певних ділянках.

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Крім того, заступниця міністра оборони наголосила на важливості черпання інформації з офіційних джерел. Тож якщо ви бачите повідомлення про звільнені населені пункти або просування наших захисників на певних ділянках фронту, перевірте, чи підтверджують її, до прикладу, у Генштабі або Міноборони.

Раніше повідомлялося, що Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

До слова, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.