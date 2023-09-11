Росія зробила безпрецедентну знижку на газ для Китаю – Reuters

Знижку на російський газ для Китаю Путін збільшить майже до 50%

Уряд країни-агресорки запланував подальше зниження ціни на російський газ для Китаю. Про це пише Reuters із посиланням на внутрішні документи кабміну, підготовлені в рамках формування бюджету на 2024 рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цього року постачання «Газпрому», які здійснюються запущеним у 2019 році трубопроводом «Сила Сибіру», коштуватимуть КНР $297,3 за тисячу кубометрів. Це на 40% нижче за ціну, яку платять клієнти в Туреччині та Європі: для них той же газ коштує $501,6 за тисячу кубів.

Наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає із проектувань уряду: газ із «Сили Сибіру» коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів, а для Туреччини та Європи – $481,7.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану – найбільшого постачальника трубопровідного газу до КНР.

Туркменістан не планує підключати Росію до трубопроводу, яким газ поставляється в КНР, заявив МЗС країни. Твердження Москви про розширення «газового союзу», до якого Кремль запросив Казахстан та Узбекистан, викликають питання і безпосередньо торкаються інтересів Туркменістану, наголошується в релізі міністерства.

Туркменістан, Казахстан та Узбекистан вже разом постачають КНР газ – трубопроводом, який збудували державний «Туркменгаз» та китайська CNPC. З 55 млрд кубометрів на рік на туркменський газ припадає 40 млрд кубів, а залишок постачають Узбекистан та Казахстан.

До слова, Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. У минулому Китай зберігав нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну. Про це заявив не названий французький чиновник, пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, Іспанія більше покладається на російський природний газ, попри те, що загальний імпорт газу падає. Про це пише Euractiv з посиланням на урядові дані Іспанії. Зазначається, що імпорт російського газу з Росії зріс на 65% у липні порівняно з тим же місяцем рік тому, тоді як країна імпортувала на 14% менше газу протягом місяця.Як наслідок — частка російського газу в загальному імпорті зросла до 28% у липні. Тоді як у липні 2022 року ця цифра становила 14,5%.

Росія стала другим за величиною іспанським постачальником після Алжиру, який перекачує газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море. Імпорт з основних країн-експортерів, таких як Нігерія, Норвегія, Катар і США, скоротився в липні.

Читайте також: Путінська кривава авантюра в Україні створила великі проблеми для Китаю