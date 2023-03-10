«Рятуємо життя» та Protez Hub запускають унікальний освітній проект, присвячений протезуванню

Наразі допомогу з протезування отримують уже 34 українці

Наприкінці березня в Україні почне роботу освітня онлайн-платформа для спеціалістів медичних закладів і протезних підприємств «База Знань: Protez Hub». Цей ресурс унікальний для України: він повністю україномовний, а доступ до матеріалів – безплатний. Тут кожен зможе знайти всю інформацію щодо протезування – від моменту травми, до вибору оптимального протезу.

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Ця платформа – результат спільної роботи Protez Hub та гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», який був заснований компанією Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку війни. За цей час він виріс від ініціативи, що мала запобігти продовольчій кризі, до масштабної місії з кількома напрямами роботи. Одним із них є реабілітаційна програма. Вона складається з двох проєктів: «Незламна мама» (психологічна допомога матерям з дітьми), та протезування військових і цивільних українців, які втратили кінцівки.

Наразі допомогу з протезування отримують уже 34 українці. До неї входить підготовка до протезування, встановлення протезів, подальше спостереження в українських клініках, а також фізична та психологічна реабілітація. Наступним кроком у цьому проєкті став запуск онлай-платформи.

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Основне завдання цього ресурсу – покращити розуміння процесу реабілітації особи з ампутацією кінцівки від моменту травми до моменту ефективного використання протеза. Платформа міститиме п’ять курсів на теми догляду, реабілітації, протезування та психологічних аспектів травми, що призвела до ампутації однієї або більше кінцівок. Наразі створено десятки україномовних відеолекцій, що в логічній послідовності розповідають, як підготуватися до протезування кінцівки, визначити потреби та можливості, тренуватися з протезом тощо. Окрім лекцій, фахівці зможуть завантажити й використовувати на практиці рекомендації, опитувальники, шкали, програми та інші допоміжні матеріали.

«Ініціатива «Рятуємо життя» від початку війни допомагає всім, хто цього потребує найбільше. Щоб подолати нові виклики, ми запровадили масштабну програму протезування й реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів, а також підтримали створення спеціалізованого порталу. Освітня онлайн-платформа дасть змогу кожному вітчизняному фахівцю, що має справу з ампутаціями кінцівок, отримати системне розуміння всіх процесів реабілітації та застосувати знання на практиці», – зазначає генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Спеціалісти-протезувальники зазначають, що така освітня онлайн-платформа є вкрай необхідною, адже досі Україна не мала подібних ресурсів.

«Метою Protez Hub завжди був і залишається сталий розвиток галузі протезування кінцівок і супровідної реабілітації в Україні. Ми прагнули створити цікаві, корисні та послідовні онлайн-курси, які б допомогли всім учасникам процесу відновлення особи з ампутацією кінцівки зрозуміти, на що варто звертати увагу на кожному етапі. Використовуючи закордонний і вітчизняний досвід, нам вдалося створити ресурс, який через війну є ще більш актуальним для України», – зауважила керівниця проєкту та президент Protez Hub Антоніна Кумка.

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Як відомо, за рік війни допомогу від гуманітарного проєкту «Рятуємо життя» отримали вже понад 425 тисяч українців. Проєкт постачає мирним мешканцям продукти харчування та товари першої необхідності, а лікарням – дороговартісне обладнання, медикаменти та витратні матеріали. Останнім напрямом, який розвиває гуманітарна платформа, стала психологічна й фізична реабілітація: проєкти «Незламна мама» та протезування. У цих напрямах взяли участь вже 173 особи.