Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Рятуємо життя» та Protez Hub запускають унікальний освітній проект, присвячений протезуванню

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Рятуємо життя» та Protez Hub запускають унікальний освітній проект, присвячений протезуванню
Основне завдання цього ресурсу – покращити розуміння процесу реабілітації особи з ампутацією кінцівки
фото: Метінвест

Наразі допомогу з протезування отримують уже 34 українці

Наприкінці березня в Україні почне роботу освітня онлайн-платформа для спеціалістів медичних закладів і протезних підприємств «База Знань: Protez Hub». Цей ресурс унікальний для України: він повністю україномовний, а доступ до матеріалів – безплатний. Тут кожен зможе знайти всю інформацію щодо протезування – від моменту травми, до вибору оптимального протезу.

Ця платформа – результат спільної роботи Protez Hub та гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», який був заснований компанією Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку війни. За цей час він виріс від ініціативи, що мала запобігти продовольчій кризі, до масштабної місії з кількома напрямами роботи. Одним із них є реабілітаційна програма. Вона складається з двох проєктів: «Незламна мама» (психологічна допомога матерям з дітьми), та протезування військових і цивільних українців, які втратили кінцівки.

Наразі допомогу з протезування отримують уже 34 українці. До неї входить підготовка до протезування, встановлення протезів, подальше спостереження в українських клініках, а також фізична та психологічна реабілітація. Наступним кроком у цьому проєкті став запуск онлай-платформи.

Основне завдання цього ресурсу – покращити розуміння процесу реабілітації особи з ампутацією кінцівки від моменту травми до моменту ефективного використання протеза. Платформа міститиме п’ять курсів на теми догляду, реабілітації, протезування та психологічних аспектів травми, що призвела до ампутації однієї або більше кінцівок. Наразі створено десятки україномовних відеолекцій, що в логічній послідовності розповідають, як підготуватися до протезування кінцівки, визначити потреби та можливості, тренуватися з протезом тощо. Окрім лекцій, фахівці зможуть завантажити й використовувати на практиці рекомендації, опитувальники, шкали, програми та інші допоміжні матеріали.

«Ініціатива «Рятуємо життя» від початку війни допомагає всім, хто цього потребує найбільше. Щоб подолати нові виклики, ми запровадили масштабну програму протезування й реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів, а також підтримали створення спеціалізованого порталу. Освітня онлайн-платформа дасть змогу кожному вітчизняному фахівцю, що має справу з ампутаціями кінцівок, отримати системне розуміння всіх процесів реабілітації та застосувати знання на практиці», – зазначає генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Спеціалісти-протезувальники зазначають, що така освітня онлайн-платформа є вкрай необхідною, адже досі Україна не мала подібних ресурсів.

«Метою Protez Hub завжди був і залишається сталий розвиток галузі протезування кінцівок і супровідної реабілітації в Україні. Ми прагнули створити цікаві, корисні та послідовні онлайн-курси, які б допомогли всім учасникам процесу відновлення особи з ампутацією кінцівки зрозуміти, на що варто звертати увагу на кожному етапі. Використовуючи закордонний і вітчизняний досвід, нам вдалося створити ресурс, який через війну є ще більш актуальним для України», – зауважила керівниця проєкту та президент Protez Hub Антоніна Кумка.

Як відомо, за рік війни допомогу від гуманітарного проєкту «Рятуємо життя» отримали вже понад 425 тисяч українців. Проєкт постачає мирним мешканцям продукти харчування та товари першої необхідності, а лікарням – дороговартісне обладнання, медикаменти та витратні матеріали. Останнім напрямом, який розвиває гуманітарна платформа, стала психологічна й фізична реабілітація: проєкти «Незламна мама» та протезування. У цих напрямах взяли участь вже 173 особи.

Теги: українці реабілітація здоров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
6 березня, 22:27
Ні одна країна Європи не здатна протистояти російській армії з їх методом ведення війни
Якщо Україна впаде, Європа не зможе зупинити РФ
3 березня, 17:40
Військові отримуватимуть менше, адже більшість позбавили премій
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
1 березня, 06:00
Російські пропагандисти використовують медіа й соцмережі для того, щоби впливати на бажання українців боротися, а друзів України – їй допомагати
Як Росія виправдовувала й пояснювала вторгнення в Україну впродовж року повномасштабної війни
25 лютого, 13:50
Українська громада у Норвегії
Українська громада в Осло звернулася до норвезьких парламентарів (фото)
24 лютого, 17:11
Документальна короткометражка зроблена на основі реальних – офіційних і любительських – зйомок
Нові українці і нова Україна: рік жахливої війни в щемливому відео
24 лютого, 12:53
Представники найбільшої проросійської забороненої партії ОПЗЖ
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження Парламент
20 лютого, 08:00
Радянський солдат в Афганістані
Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?
15 лютого, 15:40
Назва напою римується з містом Буча, в якому російські окупанти закатували сотні людей
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
11 лютого, 21:58

Суспільство

День народження Тараса Петриненка: найцікавіше з біографії метра української музики
День народження Тараса Петриненка: найцікавіше з біографії метра української музики
«Рятуємо життя» та Protez Hub запускають унікальний освітній проект, присвячений протезуванню
«Рятуємо життя» та Protez Hub запускають унікальний освітній проект, присвячений протезуванню
Кілька областей сьогодні частково будуть без світла
Кілька областей сьогодні частково будуть без світла
Українці обрали назву для Південно-західної залізниці. Стартує нове опитування
Українці обрали назву для Південно-західної залізниці. Стартує нове опитування
Експерт розказав, як Росія створювала міф про «поганих бандерівців»
Експерт розказав, як Росія створювала міф про «поганих бандерівців»
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Бугайчука з Хмельниччини
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Бугайчука з Хмельниччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
12K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
9898
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
8663
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
7806
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту