Як зберегти здоров'я в похилому віці? Відповідь лікаря Комаровського

Ідеальним напоєм для людей похилого віку стане негазована мінеральна вода з нейтральним смаком

Люди, старші за 65 років, дуже вразливі до дефіциту поживних речовин у своєму харчуванні. Саме проблеми у харчуванні загострюють багато хронічних захворювань, які особливо небезпечні у похилому віці. Про це розповів відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

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Комаровський зазначив, що проблема неправильного харчування широко розповсюджена серед людей похилого віку. Серед причин цього лікар назвав те, що часто старим людям тяжко вийти за продуктами в магазин, у них відсутні кошти, а з віком часто погіршується або зовсім зникає апетит.

«Не забувайте, що з віком знижується активність смакових рецепторів», – додав Комаровський. – «Їжа вже не така смачна, як була раніше. До речі, із віком стає складно вживати їжу через стан зубів: навіть просто погризти яблуко вже не так легко».

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Комаровський назвав три глобальних вектори допомоги, які зможуть зберегти здоров'я людей похилого віку на вищому рівні.

«По-перше, проблему мусить зрозуміти сама людина. По-друге, старій людині потрібно допомагати слідкувати за власним харчуванням – це можуть зробити родичі або знайомі. І, по-третє, відповідні дії мають проводитися на державному рівні: політики мають подумати про харчування людей похилого віку», – заявив лікар.

Є чотири компоненти харчування, вживання яких допоможе покращити здоров'я людей, старших за 65 років.

Клітковина, яка міститься у цільнозерновому хлібі, бобових, овочах та фруктах.

яка міститься у цільнозерновому хлібі, бобових, овочах та фруктах. Кальцій . Комаровський стверджує, що доросла людина має споживати не менше нвж 1200 мг кальцію на день. Він додав, що в звичайному стакані молока 300 мг кальцію, а також зазначив, що людина похилого віку не може отримати добову норму кальцію, харчуючись звичайним для себе способом.

. Комаровський стверджує, що доросла людина має споживати не менше нвж 1200 мг кальцію на день. Він додав, що в звичайному стакані молока 300 мг кальцію, а також зазначив, що людина похилого віку не може отримати добову норму кальцію, харчуючись звичайним для себе способом. Вітамін D. Людина похилого віку має споживати не менше нвж 800-100 МО вітаміну D за добу.

Людина похилого віку має споживати не менше нвж 800-100 МО вітаміну D за добу. Вітамін B12, який міститься у м'ясі, рибі, яйцях. На добу людина віком від 65 років має споживати 2,4 мкг вітаміну В12.

Ідеальним напоєм для людей похилого віку стане негазована мінеральна вода з нейтральним смаком. У середньому треба випивати 8 чашок води на добу.

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Комаровський зазначає, що у харчуванні треба надавати перевагу продуктам із цілого зерна, овочам та фруктам, білковим продуктам та продуктам з високою вмісністю рослинних жирів. Лікар зазначає, що найкраще вживати продукти, які багаті на клітковину, та жирну рибу. Треба обмежувати кількість споживання сахару та солі.

«Люди похилого віку не можуть пропускати прийомі їжі. Краще з’їсти маленькі порції три-чотири рази на день, ніж поїсти усього два рази на день», – зазначив Комаровський.

Лікар додав, що важливо займатися легкою фізичною активністю саме у похилому віці.

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