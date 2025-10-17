Сирський: маємо успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області

За словами Сирського, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати окупантів на всіх напрямках, завдають їм ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Так, лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тис. військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ. Він додав: «Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні».

«Наші підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків», – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.