Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу
На місці працюють відповідні екстрені служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога

Сьогодні, 24 вересня, окупанти завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети «Іскандер». Про це повідомляє Главком з посиланням на Сухопутні війська.

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська додали: «З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога».

Раніше російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять. У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені.

До слова, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці.

Теги: ЗСУ війна

Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
28 серпня, 09:39
На карті DeepState, село Мирне тепер позначено як деокуповане
ЗСУ звільнили село Мирне на Харківщині
30 серпня, 23:26
Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені
Росія не здобула повний контроль над жодним великим містом – Генштаб
31 серпня, 09:52
Президент закликав ввести нові санкції проти РФ
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
28 серпня, 20:27
Окупанти обстріляли Пологівський район: загинуло подружжя
Окупанти обстріляли Пологівський район: загинуло подружжя
1 вересня, 08:30
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE)
На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну
6 вересня, 09:00
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі
17 вересня, 08:32
Прокурор Наталія Лєнкова порушила Кодекс професійної етики
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
Сьогодні, 10:42

