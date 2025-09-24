Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу

Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога

Сьогодні, 24 вересня, окупанти завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети «Іскандер». Про це повідомляє Главком з посиланням на Сухопутні війська.

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська додали: «З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога».

Раніше російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять. У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені.

До слова, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці.