Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
ХАМАС заявив, що передасть управління палестинській технократичній владі за підтримки арабів
фото: Reuters

План Трампа наближує завершення війни в секторі Гази

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази після того, як ХАМАС погодився звільнити заручників та прийняв деякі ключові частини американського мирного плану. Ця зміна може стати вирішальним кроком до завершення дворічної війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, своєю чергою, під час візиту до Вашингтона схвалив план і оголосив, що Ізраїль працюватиме над «негайним впровадженням» його першого етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри заклики Трампа та період затишшя, повного припинення бойових дій поки що не відбулося. У неділю, через день після заяви ХАМАС, авіаудари та бомбардування тривали, і кількість загиблих продовжує зростати. Очікується, що переговірники зберуться в Єгипті, ймовірно, у понеділок, для подальшого просування процесу.

Хоча обидві сторони позитивно відреагували на план, попереду залишається низка серйозних невирішених питань, які можуть зірвати угоду:

  • Роззброєння ХАМАС: ХАМАС не висловив чіткої позиції щодо роззброєння, яке є ключовою вимогою плану Трампа та заявленою ціллю Ізраїлю.
  • Майбутня палестинська держава: Нетаньягу схвалив план, незважаючи на те, що він пропонує (хоча й за дуже умовних обставин) можливий шлях до майбутньої палестинської держави, проти чого прем'єр-міністр виступає категорично.
  • Терміни та виведення військ: Точні терміни та межі виведення ізраїльських військ, а також майбутнє управління анклавом залишаються неясними.
  • Попередні зриви: Подібні угоди про припинення вогню, укладені раніше під час війни, тривали лише кілька тижнів, після чого бойові дії відновлювалися.

Орен Сеттер, старший науковий співробітник Гарвардського університету, назвав залучення всіх сторін до цього плану «значним досягненням Трампа, але це початок процесу. Це не кінець процесу».

Реакція ХАМАС залишила кілька ключових пунктів плану Трампа не до кінця узгодженими:

  • Звільнення заручників: ХАМАС погодився звільнити заручників, але послався на «необхідні польові умови для здійснення обміну», не уточнивши, якими вони є. Хоча живих заручників передати простіше, вилучення тіл загиблих із руїн Гази може зайняти більше часу, ніж передбачалося.
  • Виведення ізраїльських військ: ХАМАС посилався на «повне виведення» Ізраїлю з анклаву, тоді як план Трампа передбачає лише «поетапне виведення» та відступ до узгодженої лінії.
  • Майбутнє управління Газою: ХАМАС заявив, що передасть управління палестинській технократичній владі за підтримки арабів. Натомість план Трампа передбачає, що ця адміністрація контролюватиметься міжнародним перехідним органом на чолі з Трампом.
  • Майбутнє ХАМАС: Група заявила, що є частиною «всеохопної палестинської національної структури», і не коментувала демілітаризацію. План Трампа категорично зазначає, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Газою.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що сторони «дуже близькі» до досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. За його ініціативою, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Це сталося після заяви ХАМАСу про готовність до обміну заручників на палестинських в'язнів відповідно до плану, запропонованого Трампом. За словами президента, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, що має стати сигналом для негайного припинення вогню після підтвердження з боку ХАМАСу.

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази війна ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року
1 жовтня, 08:17
Росія дублює українську операцію «Павутина» на Європу?
Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?
30 вересня, 17:57
Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ»
ЗСУ на фронті знищили дитячого хокейного тренера
25 вересня, 12:23
Відключення інтернету посилює відчуття пригнічення в російському суспільстві
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
14 вересня, 00:59
Україна стикається із браком фінансування
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
12 вересня, 12:32
У Сумах виникла пожежа через російські удари
Росія атакувала Суми: пошкоджено навчальний заклад, будинки
11 вересня, 02:44
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
Зеленський: Надто довго вже немає посилення тиску на Росію
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови
9 вересня, 18:31
Унаслідок удару загинуло понад 20 людей
Голова Євроради відреагував на удар Росії по Яровій
9 вересня, 16:17

Політика

Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua