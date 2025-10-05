Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters

План Трампа наближує завершення війни в секторі Гази

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази після того, як ХАМАС погодився звільнити заручників та прийняв деякі ключові частини американського мирного плану. Ця зміна може стати вирішальним кроком до завершення дворічної війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, своєю чергою, під час візиту до Вашингтона схвалив план і оголосив, що Ізраїль працюватиме над «негайним впровадженням» його першого етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри заклики Трампа та період затишшя, повного припинення бойових дій поки що не відбулося. У неділю, через день після заяви ХАМАС, авіаудари та бомбардування тривали, і кількість загиблих продовжує зростати. Очікується, що переговірники зберуться в Єгипті, ймовірно, у понеділок, для подальшого просування процесу.

Хоча обидві сторони позитивно відреагували на план, попереду залишається низка серйозних невирішених питань, які можуть зірвати угоду:

Роззброєння ХАМАС: ХАМАС не висловив чіткої позиції щодо роззброєння, яке є ключовою вимогою плану Трампа та заявленою ціллю Ізраїлю.

Майбутня палестинська держава: Нетаньягу схвалив план, незважаючи на те, що він пропонує (хоча й за дуже умовних обставин) можливий шлях до майбутньої палестинської держави, проти чого прем'єр-міністр виступає категорично.

Терміни та виведення військ: Точні терміни та межі виведення ізраїльських військ, а також майбутнє управління анклавом залишаються неясними.

Попередні зриви: Подібні угоди про припинення вогню, укладені раніше під час війни, тривали лише кілька тижнів, після чого бойові дії відновлювалися.

Орен Сеттер, старший науковий співробітник Гарвардського університету, назвав залучення всіх сторін до цього плану «значним досягненням Трампа, але це початок процесу. Це не кінець процесу».

Реакція ХАМАС залишила кілька ключових пунктів плану Трампа не до кінця узгодженими:

Звільнення заручників: ХАМАС погодився звільнити заручників, але послався на «необхідні польові умови для здійснення обміну», не уточнивши, якими вони є. Хоча живих заручників передати простіше, вилучення тіл загиблих із руїн Гази може зайняти більше часу, ніж передбачалося.

Виведення ізраїльських військ: ХАМАС посилався на «повне виведення» Ізраїлю з анклаву, тоді як план Трампа передбачає лише «поетапне виведення» та відступ до узгодженої лінії.

Майбутнє управління Газою: ХАМАС заявив, що передасть управління палестинській технократичній владі за підтримки арабів. Натомість план Трампа передбачає, що ця адміністрація контролюватиметься міжнародним перехідним органом на чолі з Трампом.

Майбутнє ХАМАС: Група заявила, що є частиною «всеохопної палестинської національної структури», і не коментувала демілітаризацію. План Трампа категорично зазначає, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Газою.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що сторони «дуже близькі» до досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. За його ініціативою, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Це сталося після заяви ХАМАСу про готовність до обміну заручників на палестинських в'язнів відповідно до плану, запропонованого Трампом. За словами президента, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, що має стати сигналом для негайного припинення вогню після підтвердження з боку ХАМАСу.