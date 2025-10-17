Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа

Кирило Дмитрієв звернувся до Ілона Маска

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував бізнесмену Ілону Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа» між РФ та США. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Ілоне Маску, уявіть собі, що США і Росія, Америка і Афроєвразія з'єднані тунелем Путіна – Трампа – 70-мильною сполучною ланкою, що символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад $65 млрд, але технологія компанії The Boring Company може зменшити їх до менше ніж $8 млрд. Давайте разом будувати майбутнє!», – написав російський посадовець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною».