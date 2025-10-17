Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Дмитрієв хоче зробити «тунель Путіна – Трампа»
фото: Reuters

Кирило Дмитрієв звернувся до Ілона Маска

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував бізнесмену Ілону Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа» між РФ та США. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Ілоне Маску, уявіть собі, що США і Росія, Америка і Афроєвразія з'єднані тунелем Путіна – Трампа – 70-мильною сполучною ланкою, що символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад $65 млрд, але технологія компанії The Boring Company може зменшити їх до менше ніж $8 млрд. Давайте разом будувати майбутнє!», – написав російський посадовець.

Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною». 

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп росія США Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
23 вересня, 20:20
28 вересня у Молдові пройдуть позачергові парламентські вибори
Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
22 вересня, 16:01
Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів
21 вересня, 14:58
Наразі тривають активні пошуки Ганни Ковріжних, за допомогу в яких обіцяно винагороду у розмірі однієї тисячі доларів
У США загадково зникла Українка, яка вважала себе провидицею
20 вересня, 21:37
Путін обманює Трампа, стверджуючи, що хоче миру
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа
20 вересня, 19:13
Зеленський: Україна і Росія добре знають позиції одне одного, оскільки прочитали всі меморандуми
Двосторонні перемовини з росіянами. Зеленський пояснив, що відбувається
20 вересня, 12:17
Крістен Міхал зробив заяву про російські літаки
Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських винищувачів
19 вересня, 21:30
Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
18 вересня, 07:24

Політика

Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua