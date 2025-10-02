Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет
«Дронів треба більше, ніж усього іншого», – командир батальйону «Свобода» про роль БпЛА у сучасній війні
фото: скрин відео з інтерв'ю LB live

Серійні БпЛА важливіші, ніж одиничні «Богдани»

Герой України Владислав Стоцький пропонує перерозподілити частину військового бюджету з дорогих одиниць на серійне виробництво БпЛА, які забезпечують близько 90% уражень живої сили ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Героя України, старшого лейтенанта Національної гвардії України, командира взводу батальйону «Свобода» четвертої бригади «Рубіж» Владислава Стоцького в LB. live.

За словами командира, сучасна тактика вимагає масового нарощування виробництва БпЛА та переорієнтації частини бюджетних витрат з одиничних дорогих систем на серійні безпілотники. Він запропонував розглянути перенаправлення частини коштів: «Мені здається, якщо замість 12 «Богдан» зробити шість і спрямувати звільнені ресурси на БПЛА, ми не програємо. Ці шість краще перерозподілити на безпілотники – це моя думка. Я просто порівнюю те, що мене вражало в ефективності нашого ураження ворога». 

Стоцький також наголосив, що БпЛА не замінюють артилерію чи танки повністю, але значно підвищують ефективність ураження живої сили ворога: «Зараз, на мою думку, близько 90% уражень живої сили противника забезпечують дрони, решта – артилерія, танки, піхота, важке озброєння – десь 10%. Тому, мабуть, дронів треба більше, ніж усього іншого. Сподіваюся, командування це бачить і рухається в тому самому напрямі».

Нагадаємо, що Румунія й Україна домовилися про спільне виробництво оборонних безпілотників, щоб посилити протиповітряну оборону східного флангу НАТО, заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу. Ініціатива пришвидшилася на тлі останніх порушень повітряного простору і передбачає не лише виробництво, а й обмін технологіями, навчання персоналу та співпрацю в експлуатації систем.

Читайте також:

Теги: війна Герой України Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін виставив рахунок за війну в Україні кожному росіянину
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
30 вересня, 10:35
Зруйновані будівлі на вулицях Херсона (червень 2023 року)
Більше не живий? Як шукають іспанця, який зник у Херсоні
9 вересня, 19:00
За словами мера Києва Віталія Кличка, уламок виявили в Голосіївському районі, на одній з центральних вулиць
Уламок збитого безпілотника впав у центрі Києва
2 вересня, 15:15
В Україні триває 1293-й день повномасштабної війни
WSJ: Путін вірить, що його економіка витримає довше, ніж українська армія
8 вересня, 04:12
Уночі росіяни атакували Дніпро
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
5 вересня, 07:51
У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
9 вересня, 14:55
Польська авіація збивала російські дрони в ніч на 10 вересня 2025 року
«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна
10 вересня, 10:24
Трамп вийшов із новою заявою
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 18:31
Чимало українців не повернуться з Ірландії долому навіть після завершення війни, переконана посол Лариса Герасько
Українських дітей показують по ірландському телебаченні, як героїв. Посол пояснила феномен
13 вересня, 17:15

Суспільство

Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет
Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет
Потрапив під авіаобстріл прикордоння на Харківщині. Згадаймо Андрія Вінокурова
Потрапив під авіаобстріл прикордоння на Харківщині. Згадаймо Андрія Вінокурова
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу
МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua