Герой України розповів, куди насамперед треба направити військовий бюджет

«Дронів треба більше, ніж усього іншого», – командир батальйону «Свобода» про роль БпЛА у сучасній війні

Серійні БпЛА важливіші, ніж одиничні «Богдани»

Герой України Владислав Стоцький пропонує перерозподілити частину військового бюджету з дорогих одиниць на серійне виробництво БпЛА, які забезпечують близько 90% уражень живої сили ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Героя України, старшого лейтенанта Національної гвардії України, командира взводу батальйону «Свобода» четвертої бригади «Рубіж» Владислава Стоцького в LB. live.

За словами командира, сучасна тактика вимагає масового нарощування виробництва БпЛА та переорієнтації частини бюджетних витрат з одиничних дорогих систем на серійні безпілотники. Він запропонував розглянути перенаправлення частини коштів: «Мені здається, якщо замість 12 «Богдан» зробити шість і спрямувати звільнені ресурси на БПЛА, ми не програємо. Ці шість краще перерозподілити на безпілотники – це моя думка. Я просто порівнюю те, що мене вражало в ефективності нашого ураження ворога».

Стоцький також наголосив, що БпЛА не замінюють артилерію чи танки повністю, але значно підвищують ефективність ураження живої сили ворога: «Зараз, на мою думку, близько 90% уражень живої сили противника забезпечують дрони, решта – артилерія, танки, піхота, важке озброєння – десь 10%. Тому, мабуть, дронів треба більше, ніж усього іншого. Сподіваюся, командування це бачить і рухається в тому самому напрямі».

Нагадаємо, що Румунія й Україна домовилися про спільне виробництво оборонних безпілотників, щоб посилити протиповітряну оборону східного флангу НАТО, заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу. Ініціатива пришвидшилася на тлі останніх порушень повітряного простору і передбачає не лише виробництво, а й обмін технологіями, навчання персоналу та співпрацю в експлуатації систем.



