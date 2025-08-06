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Удар по Запорізькому району: загинули люди, серед поранених – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Запорізькому району: загинули люди, серед поранених – діти
Екстрені служби працюють у Запорізькому районі
фото: Запорізька військова адміністрація

Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані

Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Внаслідок чого дві людини загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними ОВА, кількість постраждалих збільшилась до 12. Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.

Зокрема, пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, вранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих.

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Теги: Запоріжжя війна Запорізька область

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