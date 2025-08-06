Удар по Запорізькому району: загинули люди, серед поранених – діти
Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані
Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Внаслідок чого дві людини загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
За даними ОВА, кількість постраждалих збільшилась до 12. Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.
Зокрема, пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, вранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих.
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