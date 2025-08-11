Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст

Вісім держав Північної Балтії заявили, що міжнародно визнані кордони України мають бути непорушними

Вісім країн Північної Європи та Балтії зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним 15 серпня.

«Главком» публікує повний текст спільної заяви щодо миру для України.

«Ми твердо стоїмо на своїй непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед обличчям незаконної агресії Росії.

Ми вітаємо ініціативу президента Трампа, спрямовану на те, щоб допомогти припинити цю війну та закласти основи справедливого та міцного миру, який гарантуватиме безпеку України та стабільність Європи.

Ми готові зробити свій внесок у цю роботу дипломатичним шляхом, зберігаючи при цьому нашу суттєву військову та фінансову підтримку Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир прийде лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію, щоб вона припинила свою незаконну війну.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. Ці інтереси включають надійні та достовірні гарантії безпеки, які дозволяють Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми підтверджуємо принцип, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повної поваги до свого суверенітету.

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру не може бути прокладений без голосу України. Жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи.

Північно-балтійська вісімка залишатиметься поруч з Україною, єдина в цілях та рішуча у захисті нашої безпеки.

Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, Україною, а також іншими партнерами, щоб прагнути до миру, який буде справедливим, міцним і ґрунтуватиметься на принципах Статуту ООН, Гельсінського Заключного акта та міжнародного права».

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді резидент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня.