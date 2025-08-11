Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
фото з відкритих джерел

Вісім держав Північної Балтії заявили, що міжнародно визнані кордони України мають бути непорушними

Вісім країн Північної Європи та Балтії зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним 15 серпня.

«Главком» публікує повний текст спільної заяви щодо миру для України.

«Ми твердо стоїмо на своїй непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед обличчям незаконної агресії Росії.
Ми вітаємо ініціативу президента Трампа, спрямовану на те, щоб допомогти припинити цю війну та закласти основи справедливого та міцного миру, який гарантуватиме безпеку України та стабільність Європи.

Ми готові зробити свій внесок у цю роботу дипломатичним шляхом, зберігаючи при цьому нашу суттєву військову та фінансову підтримку Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир прийде лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію, щоб вона припинила свою незаконну війну.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. Ці інтереси включають надійні та достовірні гарантії безпеки, які дозволяють Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми підтверджуємо принцип, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повної поваги до свого суверенітету. 

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру не може бути прокладений без голосу України. Жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи.

Північно-балтійська вісімка залишатиметься поруч з Україною, єдина в цілях та рішуча у захисті нашої безпеки.

Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, Україною, а також іншими партнерами, щоб прагнути до миру, який буде справедливим, міцним і ґрунтуватиметься на принципах Статуту ООН, Гельсінського Заключного акта та міжнародного права».

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді резидент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. 

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня. 

Читайте також:

Теги: Балтія саміт Дональд Трамп путін Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде, якщо переговори проваляться?
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
9 серпня, 11:31
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Якщо таки почнеться новий виток гонки ядерних озброєнь – Росія не витримає
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
2 серпня, 21:15
Венс із родиною і Трамп обрали Британію для літнього сімейного відпочинку
Видання Telegraph розповіло, де влітку відпочиватимуть Трамп і Венс
21 липня, 12:43
Трамп: Цей термін щодо Росії може закінчитися раніше
Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося
16 липня, 00:24
Далекобійні ракети можуть завдати удари в глиб території Росії
Україна може отримати американські ракети великої дальності – Axios
15 липня, 02:14
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
14 липня, 19:31
Президент США оголосив про плани змінити умови постачання наступального озброєння союзникам по НАТО для підтримки України
Трамп пропонує продавати союзникам з НАТО наступальне озброєння для України
11 липня, 12:53

Політика

Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського
Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
28K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
23K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
18K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3362
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua