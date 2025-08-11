Головна Світ Політика
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
фото: Reuters

Кремль вже давно намагається послабити єдність між Сполученими Штатами, Європою та Україною – ISW

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці між президентами США і Росії, щоб поглибити розбіжності між Сполученими Штатами та Європою, а не брати участь у змістовних мирних переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські чиновники та пропагандисти просувають наратив, згідно з яким Європа нібито перешкоджає мирному врегулюванню.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європа намагається завадити США допомогти зупинити війну в Україні. Голова ЛДПР Леонід Слуцький стверджував, що європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються перешкодити швидкому миру. Російський політолог Сергій Марков заявив, що головна мета Росії на саміті – показати, що Україна та Європа є перешкодою на шляху до миру. Він також зазначив, що Росія готова піти на єдиний «компроміс» – припинити військові зусилля із захоплення Одеської, Харківської, а також Херсонської та Запорізької областей.

ISW наголошує, що українські та європейські посадовці, включно із Володимиром Зеленським, неодноразово демонстрували готовність до добросовісних переговорів та перемир'я. Однак Росія постійно відхиляла ці ініціативи, вимагаючи все нових поступок.

Аналітики підкреслюють, що ключові воєнні цілі Кремля залишаються незмінними: запобігти вступу України в НАТО, змінити владу на проросійську та демілітаризувати країну. За оцінкою ISW, Росія, найімовірніше, порушить будь-яку майбутню угоду про припинення вогню, як вона вже неодноразово робила навесні 2025 року, та звинуватить у цьому Україну.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить постачати зброю Україні, незалежно від результатів запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться у п'ятницю на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За словами Рютте, Трамп «випробує» Путіна під час їхнього саміту, щоб з’ясувати, наскільки серйозно Росія налаштована на мир. Генсек НАТО підкреслив, що для нього «дійсно вкрай важливо, щоб зустріч відбулася».

