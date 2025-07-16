Головна Країна Культура
search button user button menu button

Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини
Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році
фото: МКСК

Міністерство культури додало до переліку нематеріальної культурної спадщини України три нові елементи

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МКСК.

До нематеріальної культурної спадщини увійшов весільний обряд заплітання долі, традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині, а також традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області.

Заплітання долі

Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини фото 1

Обряд «Заплітання долі» – це давній символічний звичай, який побутував і  відроджується на Стрийщині Львіської області та в інших частинах українських Карпат. Він пов’язаний із побажаннями щасливої долі молодій людині – дівчині або хлопцеві – перед важливими життєвими змінами: весіллям, дорослішанням, посвятою в певний статус.

Центральна дія – заплітання кіс (для дівчини) або символічне сплітання стрічок, ниток, трав – як уособлення життєвого шляху, який формують або «заплітають». На Стрийщині традиція тісно переплетена з весільною обрядовістю: останнє дівоче заплітання коси перед одруженням, після чого заплітається вже «жіноча доля».

Наразі обряд відроджується в деяких громадах як частина етнофестивалів, весіль, дівич-вечорів чи молодіжних ініціацій. Його адаптують під сучасні потреби, зберігаючи символічну суть: передання благословення та формування життєвого вектора.

Традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині

Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини фото 2

Традиція випікання різдвяних пряників на Слобожанщині сягає своїм корінням у давнину. Пряники-оберіги уособлюють достаток, щастя та добробут у родині.

Зазвичай пряники випікалися у вигляді різних фігурок: тварин, птахів, зірок, ангелів, а також символів достатку – колосків, підков, тощо. Кожна форма мала своє значення, а рецепти та способи декорування передавалися з покоління в покоління, стаючи своєрідним родовим кодом.

Випікання різдвяних пряників на Слобожанщині розпочиналося заздалегідь до Різдва, і в ньому брали участь усі члени родини, особливо жінки. Тісто для пряників готували з додаванням різноманітних прянощів (кориці, гвоздики, імбиру), що надавало їм особливого аромату та дозволяло довго зберігатися.

Прикрашали пряники різнокольоровою глазур'ю, створюючи складні візерунки та малюнки.

Особливе значення має традиція дарування цих обрядових пряників. Ними обмінювалися між родинами, дарували дітям, хрещеникам, сусідам та тим, хто приходить колядувати. Пряники були символом щирих побажань щастя, здоров'я та добробуту, а також знаком поваги та любові.

Традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області

Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини фото 3

Свято Трійці, або Зелені свята, є одним із найважливіших у православному календарі. У селі Шульгинка воно набуло особливого значення та перетворилося на храмовий день. Традиції цього свята передавалися з покоління в покоління, формуючи унікальний місцевий колорит.

Храмове свято на Трійцю у Шульгинці – це не лише церковна служба, а й цілий комплекс обрядів, які поєднують християнські та дохристиянські вірування. Це день, коли мешканці села збираються разом, аби вшанувати пам'ять предків, подякувати за врожай та попросити благословення на майбутнє.

Традиції храмового свята на Трійцю у Шульгинці включають:

Прикрашання осель та храму зеленню: Напередодні свята будинки та церква прикрашаються свіжою зеленню – гілками дерев, травами, квітами. Це символізує оновлення природи, життєву силу та зв'язок з предками.

Урочисті богослужіння: Центральною подією є святкова літургія в храмі, яка збирає всіх мешканців села та гостей. Під час служби освячуються зілля та квіти, які потім зберігаються як обереги.

Спільні трапези та гуляння: Після церковної служби громада збирається на спільні трапези, де діляться святковими стравами. Обов'язковими є народні гуляння, пісні, танці та ігри, що сприяють єднанню та веселощам.

Відвідування могил предків: У цей день також прийнято відвідувати кладовища, прибирати могили та поминати померлих родичів, що підкреслює глибокий зв'язок між поколіннями.

Ворожіння та обряди на майбутнє: Деякі елементи традиції включають давні обряди та ворожіння, пов'язані з майбутнім врожаєм, долею та добробутом.

Як відомо, перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році.

Нагадаємо, до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) надійшла інформація про незаконні роботи на об’єкті культурної спадщини – залишках палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського, зведеного наприкінці XVIII століття, які тривають попри попередню заборону.

Читайте також:

Теги: Мінкульт традиції Україна культурна спадщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини
Заплетені долі та солодкі обереги: Україна розширює перелік культурної спадщини
Співак-воїн Кувалдін різко висловився про російськомовних українців
Співак-воїн Кувалдін різко висловився про російськомовних українців
Аді Роговцевій – 88: особисте життя, найцікавіші цитати, підтримка армії
Аді Роговцевій – 88: особисте життя, найцікавіші цитати, підтримка армії
У Богуславі місцеві мешканці реставрували мозаїчну зупинку
У Богуславі місцеві мешканці реставрували мозаїчну зупинку
Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
На Житомирщині учасники фестивалю встановили рекорд за допомогою пиріжків
На Житомирщині учасники фестивалю встановили рекорд за допомогою пиріжків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
17K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
11K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
9358
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua