«Я не беруся прогнозувати, чим завершиться ця зустріч»

Одна з головних пропагандисток РФ, очільниця російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян висловилась про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, передає «Главком».

Під час зустрічі з студентами вона відповіла на питання, чи має якісь прогнози щодо саміту лідерів.

Сімоньян, яка часто вдається до прогнозів, як завершиться та чим завершиться війна, раптом не змогла чітко відповісти, але пропагандистка засумнівалась, що зустріч взагалі відбудеться.

«Я не беруся прогнозувати, чим завершиться ця зустріч. І не беруся прогнозувати, чи відбудеться вона взагалі. Ми не можемо гадати з упевненістю навіть 50%, чи ця зустріч відбудеться, не кажучи вже про те, чим вона завершиться», – сказала Сімоньян.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді резидент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня.