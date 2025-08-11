Зустріч Путіна і Трампа: ціни на готелі Аляски підняли ціни, місць майже не лишилось

Готелі на Алясці скористались моментом та підняли ціни

Напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Дональда Трампа на Алясці ціни в готелях у найбільшому місті штату Анкориджі злетіли вдвічі, проте навіть за цю ціну жодного номера у готелях на найближчі два тижні немає. Про це пише «Главком» із посиланням на сервіс бронювання Booking.com.

Зазначається, що оренда номера в ніч проти 16 серпня в Hilton Anchorage коштувала $347, а тепер просять $958. Ціна за номер у Wyndham Garden Anchorage Airport підскочила з $499 до $699 за ніч, The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt – з $322 до $933. Переночувати в Hampton Inn Anchorage раніше можна було за $352 тепер це коштує $1951.

При цьому навітть у цих готелях місця заброньовано на два тижні наперед, і бажаючим відпочити на Алясці залишаються маленькі і суттєво скромніші готелі, або апартаменти та квартири, або хостели.

Нагадаємо, зустріч має відбутися 15 серпня, де саме на Алясці вона відбудеться, ще уточнюється.

До слова, під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом російський диктатор Володимир Путін натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Проте Кремль не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.