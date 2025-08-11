Делегація штату в Конгресі та губернатор Аляски публічно привітали вибір штату для проведення саміту

Рієлтор з Аляски розповів, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для зустрічі лідерів

Зустріч президента СШа Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка запланована на 15 серпня, має відбутися на Алясці. Хоча Білий дім ще не підтвердив точне місце проведення перемовин, рієлтор з Анкориджа розкрив деталі оренди житла для Секретної служби США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, рієлтор Ларрі Дісброу, який також є почесним консулом Німеччини, повідомив, що здав у оренду шестикімнатний будинок для підготовки до саміту.

«Я розумію, чому Аляска може бути привабливим місцем для чогось подібного, знаєте, з історичної точки зору. Але мене це точно здивувало», – сказав він.

Мер Анкориджа Сюзанна ЛаФранс заявила, що не має офіційної інформації про зустріч, але підкреслила, що для Аляски приймати світових лідерів – звична справа, оскільки штат є «перехрестям світу».

«Прийняття лідерів не є чимось незвичним для нас тут, на Алясці», – сказала Лафранс. «Служити місцем для дипломатії – це частина нашої історії, оскільки ми є тим перехрестям світу».

Делегація штату в Конгресі та губернатор Аляски, які є республіканцями, публічно привітали вибір штату для проведення саміту. Це буде перший офіційний візит Трампа до штату з початку його другого терміну.

Крім того, в Анкориджі відчувається російський вплив: у місті є мережа магазинів з російською їжею, а популярний ресторан у центрі спеціалізується на пельменях.

Нагадаємо, Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці між президентами США і Росії, щоб поглибити розбіжності між Сполученими Штатами та Європою, а не брати участь у змістовних мирних переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські чиновники та пропагандисти просувають наратив, згідно з яким Європа нібито перешкоджає мирному врегулюванню.

До слова, напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Дональда Трампа на Алясці ціни в готелях у найбільшому місті штату Анкориджі злетіли вдвічі, проте навіть за цю ціну жодного номера у готелях на найближчі два тижні немає.