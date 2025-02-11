Санкції вдарили по Кузбасу: росіяни мерзнуть у головному вугільному регіоні

Мітинг став першим публічним протестом жителів Кузбасу проти ситуації у вугільній галузі

Поки Кремль витрачає мільярди на війну, санкції почали відчувати на собі росіяни

У російському місті Кемерово розгорівся скандал через критичну ситуацію у вугільній галузі. Місцеві жителі вийшли на мітинг та записали відеозвернення до Володимира Путіна, вимагаючи пояснень щодо якості вугілля, яке вони отримують за регіональними пільгами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ситуація абсурдна, адже йдеться про мешканців Кузбасу – головного вугільного регіону Росії. Проте навіть тут пільгове паливо виявилося непридатним для використання. Люди скаржаться, що вугілля погано горить і не дає тепла, що в умовах російської зими загрожує здоров’ю та безпеці місцевих мешканців.

Цей мітинг став першим публічним протестом жителів Кузбасу проти ситуації у вугільній галузі. Якщо раніше регіональна влада намагалася запевнити, що контролює ситуацію, то тепер чиновники відкрито говорять про «величезні труднощі» у вугільних компаній.

Російська вугільна промисловість опинилася у глибокій кризі, що стало наслідком санкцій, запроваджених через агресію Кремля проти України. Західні ринки закриті, транспортна логістика ускладнена, а всередині країни падає попит через економічні проблеми та падіння рівня життя.

В умовах економічного колапсу Путін демонстративно наказує уряду «вживати заходів» для підтримки галузі, однак жодні рішення не приносять реальних результатів.

Нагадаємо, Путін виділив Придністров'ю кредит на купівлю газу. Окупований Росією регіон Молдови забезпечуватиметься газом угорською компанією за участю «Молдовагаз».