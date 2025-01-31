Серби воюють проти України. Дипломат пояснив, чому офіційний Белград не зупиняє потік найманців

Володимир Толкач підкреслює, що проблема найманців існує ще з 2014 року

Посол Володимир Толкач про найманців: «Сербській владі дуже складно відстежити, хто саме їде воювати в Україну»

У повномасштабній війни Росії проти України беруть участь сербські найманці. Через наявність авіарейсів між країнами влада країна не може відстежити, хто їде на працювати, а хто воювати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

За словами українського дипломата, точної інформації про те, скільки сербів воює на стороні росіян немає. «На жаль, у нас такої інформації немає. При наявності авіарейсів між країнами органам сербської влади дуже складно точно відстежити, хто саме підписує контракт із «Газпромом» на буріння і видобування газу, а хто їде воювати» , – зазначає Толкач.

Володимир Толкач підкреслює, що проблема найманців існує ще з 2014 року. Питання полягає в тому, як її правильно вирішити. Як відомо, у Сербії з 2002 року діє закон, який забороняє найманство, тому цим мають займатися спецслужби.

Також Володимир Толкач розповів, що жодна офіційна особа від Сербії не їздить на окуповані Росією території, оскільки серйозно сприймають санкції.

«Можу лише сказати, що близько 15 сербських діячів з різних сфер перебувають під українськими санкціями. Окремі з них обтяжені і європейськими обмеженнями також. Минулого тижня ми вкотре надіслали сербським високопосадовцям лист-нагадування щодо наслідків незаконного перетину українських кордонів» , – повідомив дипломат.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на користь України. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

Також Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. П

Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла, що в посольстві РФ у Мехіко чимало дипломатів, яких вигнали з країн ЄС, де вони працювали. Посол припустила, що чимало з них можуть бути агентами російських спецслужб.