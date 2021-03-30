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    Стала відома кількість груп, закритих у столичних дитячих садках

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    Найбільше груп зачинено у Деснянському районі - Стала відома кількість груп, закритих у столичних дитячих садках

    Найбільше груп зачинено у Деснянському районі

    Ілюстративне фото

    Загалом групи пішли на карантин у 173 дитячих дошкільних закладах

    Через поширення захворюваності на Covid-19, на сьогодні у столиці закрито 271 групу у 173 дитячих садочках. Найбільше груп зачинено у Деснянському районі – 27.

    Про це повідомили сьогодні, 30 березня, у Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

    Наразі в Києві функціонує 572 дитячих садочків, наповненість яких складає 45,8% від спискового складу вихованців.

    Через спалах коронавірусної хвороби у столиці припинено

    Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня було припинено навчання в 209 групах 151 дошкільного навчального закладу Києва.

    Попри введені у столиці посилені карантинні заходи, дитячі садки та молодші класи у школах міста продовжують працювати у звичайному режимі.

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    Теги: Київ навчання хвороби карантин дитячий садок
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