Стала відома кількість груп, закритих у столичних дитячих садках

Загалом групи пішли на карантин у 173 дитячих дошкільних закладах

Через поширення захворюваності на Covid-19, на сьогодні у столиці закрито 271 групу у 173 дитячих садочках. Найбільше груп зачинено у Деснянському районі – 27.

Про це повідомили сьогодні, 30 березня, у Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

Наразі в Києві функціонує 572 дитячих садочків, наповненість яких складає 45,8% від спискового складу вихованців.

Через спалах коронавірусної хвороби у столиці припинено

Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня було припинено навчання в 209 групах 151 дошкільного навчального закладу Києва.

Попри введені у столиці посилені карантинні заходи, дитячі садки та молодші класи у школах міста продовжують працювати у звичайному режимі.