В Україні – надзвичайний стан. Що передбачає фінальна версія Указу

За введення надзвичайного стану у підсумку проголосували 335 депутатів

Верховна Рада України 23 лютого близько 22 години затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території України за винятком Донецької і Луганської областей. Особливий статус діятиме протягом 30 днів з можливістю пролонгації ще на один місяць.

Надзвичайний стан впроваджували «з боями» увесь день. Навколо тексту указу не було одностайності між президентом і депутатами. Частина парламентарів виступили проти кількох пунктів документу. Зокрема, проти запровадження заборони на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, а також проти надання права силовикам проводити огляди житла громадян. У підсумку, президент змінив проєкт указу, вилучивши пункти про право огляду житла силовиками і регулювання роботи ТБ і радіо, однак залишив заборону виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.

За введення надзвичайного стану у підсумку проголосували 335 депутатів.

Результат голосування за введення надзвичайного стану в Україні

На якій підставі введено надзвичайний стан

Обґрунтовуючи надзвичайний стан, президент у своєму Указі послався на пункти 5 і 6 статті 4 закону «Про правовий режим надзвичайного стану». Це «посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів», а також «необхідність відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади». Закон каже про те, що надзвичайний стан може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений главою держави, але не більше ніж на 30 діб.

Режим надзвичайного стану – це особливий правовий режим, який запроваджується для усунення надзвичайних ситуацій, відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади. Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України з негайним повідомленням президента, або Указом президента, який підлягає затвердженню Верховною Радою.

Які обмеження запроваджені

На основі стаття 5 Закону «Про правовий режим надзвичайного стану» президент і парламент ввели цілий ряд обмежень, які поширюватимуться на територію Києва та усіх областей, окрім Луганської і Донецької.

Центральна влада запровадила наступні заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів і їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень,

запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;

заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби);

порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення, або захисту прав і свобод інших людей.

Здійснення заходів із впровадження і забезпечення дії надзвичайного стану, передбачених цим указом, покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування, ідеться в Указі президента.

Що далі

У кожному регіоні місцева влада самостійно визначатиме, в якій саме мірі дотримуватися обмежень, визначених законом. Наприклад у Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, поки не впроваджуватиметься комендантська година.

Здійснення заходів із впровадження і забезпеченню дії надзвичайного стану, передбачених цим указом, покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування у відповідності із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», ідеться в документі.

Михайло Глуховський, «Главком»

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