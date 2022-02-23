В Україні – надзвичайний стан. Що передбачає фінальна версія Указу
За введення надзвичайного стану у підсумку проголосували 335 депутатів
Верховна Рада України 23 лютого близько 22 години затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території України за винятком Донецької і Луганської областей. Особливий статус діятиме протягом 30 днів з можливістю пролонгації ще на один місяць.
Надзвичайний стан впроваджували «з боями» увесь день. Навколо тексту указу не було одностайності між президентом і депутатами. Частина парламентарів виступили проти кількох пунктів документу. Зокрема, проти запровадження заборони на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, а також проти надання права силовикам проводити огляди житла громадян. У підсумку, президент змінив проєкт указу, вилучивши пункти про право огляду житла силовиками і регулювання роботи ТБ і радіо, однак залишив заборону виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
За введення надзвичайного стану у підсумку проголосували 335 депутатів.
На якій підставі введено надзвичайний стан
Обґрунтовуючи надзвичайний стан, президент у своєму Указі послався на пункти 5 і 6 статті 4 закону «Про правовий режим надзвичайного стану». Це «посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів», а також «необхідність відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади». Закон каже про те, що надзвичайний стан може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений главою держави, але не більше ніж на 30 діб.
Які обмеження запроваджені
На основі стаття 5 Закону «Про правовий режим надзвичайного стану» президент і парламент ввели цілий ряд обмежень, які поширюватимуться на територію Києва та усіх областей, окрім Луганської і Донецької.
Центральна влада запровадила наступні заходи:
- встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан (за потреби);
- обмеження руху транспортних засобів і їх огляд (за потреби);
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
- заборона страйків;
- тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень,
- запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби);
- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;
- заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;
- особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби);
- порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення, або захисту прав і свобод інших людей.
Здійснення заходів із впровадження і забезпечення дії надзвичайного стану, передбачених цим указом, покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування, ідеться в Указі президента.
Що далі
У кожному регіоні місцева влада самостійно визначатиме, в якій саме мірі дотримуватися обмежень, визначених законом. Наприклад у Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, поки не впроваджуватиметься комендантська година.
Здійснення заходів із впровадження і забезпеченню дії надзвичайного стану, передбачених цим указом, покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування у відповідності із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», ідеться в документі.
Михайло Глуховський, «Главком»