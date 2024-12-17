Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони
UJ-22 Airborne під час презентації «Армії дронів»
фото: Міноборони

55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе

Міністерство оборони спрямувало додатково в бойові бригади на закупівлю дронів 1.89 млрд грн.  Про це повідомляє Міноборони

Так, 55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплектів запчастин до них.

Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям.

«Однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт», – зазначили у Міноборони. 

Додаткове фінансування для бойових бригад на закупівлю дронів
Додаткове фінансування для бойових бригад на закупівлю дронів
інфографіка Міноборони України

Загалом цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перетне позначку у 100 млрд грн – що є важливою складовою посилення технологічної спроможності Збройних сил України.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) повідомив, що Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

До слова, у Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км.

Читайте також:

Теги: Міноборони військові фінансування фронт ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що російські війська у 2024 році «взяли під контроль 189 населених пунктів»
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
Вчора, 13:44
Захоплення села Новий Комар дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки
DeepState: Захисники витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині (відео)
5 грудня, 00:48
Над Новомлинськом майорять українські прапори
«Росіяни тікали, хто як міг». Військові розповіли деталі звільнення Новомлинська
3 грудня, 16:15
Сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди
Російська армія у листопаді зазнала на полі бою рекордних втрат
1 грудня, 15:58
Уряд виділив кошти, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей
У грудні уряд виплачуватиме деяким українцям 6,5 тис. грн
26 листопада, 15:12
У Південній Кореї суд покарав чоловіка, який набрав вагу, аби ухилитися від призову – BBC
У Південній Кореї суд покарав чоловіка, який набрав вагу, аби ухилитися від призову – BBC
25 листопада, 04:06
Наразі Україні може бути складно збивати нові російські ракети
Ракетний комплекс «Кедр». Як Україна збиватиме нові російські ракети
23 листопада, 11:56
Захисники вже проходять підготовку на різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
21 листопада, 15:22
Ситуація на фронті 19 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року
19 листопада, 00:00

Події в Україні

Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ
Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ
Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони
Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони
Втрати ворога станом на 17 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
Ліквідація російського генерала та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч
Ліквідація російського генерала та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
34K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
25K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
14K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
13K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua