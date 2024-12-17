Міноборони додатково виділило бойовим бригадам майже 2 млрд грн на дрони

55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе

Міністерство оборони спрямувало додатково в бойові бригади на закупівлю дронів 1.89 млрд грн. Про це повідомляє Міноборони.

Так, 55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплектів запчастин до них.

Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям.

«Однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт», – зазначили у Міноборони.

Додаткове фінансування для бойових бригад на закупівлю дронів інфографіка Міноборони України

Загалом цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перетне позначку у 100 млрд грн – що є важливою складовою посилення технологічної спроможності Збройних сил України.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) повідомив, що Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

До слова, у Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км.