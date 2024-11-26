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У грудні уряд виплачуватиме деяким українцям 6,5 тис. грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У грудні уряд виплачуватиме деяким українцям 6,5 тис. грн
Уряд виділив кошти, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей
фото з відкритих джерел

За отримані кошти можна буде придбати теплий одяг, взуття та інші речі для комфортного проходження зими

Уряд запроваджує виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Грошову допомогу спрямують, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей.

«Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї вимушених переселенців, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6,5 тис. грн», – повідомив прем'єр.

Як зазначається, кошти можна буде витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей.

Крім того, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

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Теги: гроші фінансування уряд сім'я соцвиплати Денис Шмигаль

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