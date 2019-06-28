МЗС України готове співпрацювати з новим генсеком Ради Європи



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Делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич

Українські дипломати відзначили, що «уважно стежитимуть за діями нового генерального секретаря»

Міністерство закордонних справ України готове співпрацювати з новим генеральним секретарем Ради Європи і назвало умови для такої спільної роботи.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

«Очікуємо конкретні кроки генерального секретаря для забезпечення виконання Росією вимог, що містяться в рішеннях Ради Європи про припинення російської агресії проти України, в тому числі про звільнення незаконно захоплених українських моряків, українських політичних в'язнів, що незаконно утримуються в окупованому Криму і на території РФ, припинення системних переслідувань кримських татар і зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на тимчасово окупованому півострові», - йдеться в повідомленні МЗС.

Українські дипломати відзначили, що «уважно стежитимуть за діями нового генерального секретаря, аналізувати, наскільки вони, на відміну від дій попереднього керівника Секретаріату РЄ, зможуть створити передумови для відновлення довіри до організації, а потім - повернення їй провідної ролі в просуванні стандартів демократії, верховенства права і прав людини на континенті».

«Закликаємо до конструктивної співпраці та взаємодії генсекретаря з Комітетом міністрів Ради Європи та його керівництвом, яке здійснює політичне керівництво організацією. В такому розумінні МЗС України готове співпрацювати з новим генеральним секретарем у створенні умов для того, щоб Рада Європи змогла отримати шанс на шлях до відновлення авторитету. МЗС буде тісно співпрацювати з подальшим головуванням Грузії в Комітеті міністрів РЄ для досягнення цих цілей», - додали у відомстві.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.