Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах

Современные художники часто ищут оригинальные пути в творчестве

Художница Александра Диллон создает оригинальные портреты на старых вещах, и, кажется, они тут же оживают, как по волшебству. «Мои герои приходят ко мне так же, как и к писателям. Они обнаруживают себя, а после – рассказывают, кто они такие», - говорит мастерица о своих экспериментах. Над каждым арт-объектом Александра



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Современные художники часто ищут оригинальные пути в творчестве

Художница Александра Диллон создает оригинальные портреты на старых вещах, и, кажется, они тут же оживают, как по волшебству. «Мои герои приходят ко мне так же, как и к писателям. Они обнаруживают себя, а после – рассказывают, кто они такие», - говорит мастерица о своих экспериментах.





Александра признается, что очень любит писать миниатюрные портреты. Так у нее каждый день появляется новый друг, да и рисовать на старых вещах куда интереснее, по ее мнению, чем на привычном полотне.





Джерело: Культурология