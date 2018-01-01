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    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах

    Современные художники часто ищут оригинальные пути в творчестве
     Художница Александра Диллон создает оригинальные портреты на старых вещах, и, кажется, они тут же оживают, как по волшебству. «Мои герои приходят ко мне так же, как и к писателям. Они обнаруживают себя, а после – рассказывают, кто они такие», - говорит мастерица о своих экспериментах. Над каждым арт-объектом Александра
    • Сьогодні, 09:14
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    Современные художники часто ищут оригинальные пути в творчестве

     Художница Александра Диллон создает оригинальные портреты на старых вещах, и, кажется, они тут же оживают, как по волшебству. «Мои герои приходят ко мне так же, как и к писателям. Они обнаруживают себя, а после – рассказывают, кто они такие», - говорит мастерица о своих экспериментах.

    Над каждым арт-объектом Александра работает несколько дней. За это время идея успевает приобрести более четкие формы, портреты становятся более персонифицированными, художница наделяет их характером и темпераментом. Как только удается передать это, становится ясно, что работа закончена.

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    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах
    Хлам вместо холста: Художница рисует портреты на старых вещах

    Александра признается, что очень любит писать миниатюрные портреты. Так у нее каждый день появляется новый друг, да и рисовать на старых вещах куда интереснее, по ее мнению, чем на привычном полотне. 

    Джерело: Культурология

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