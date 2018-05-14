  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой

    • Сьогодні, 08:00
    • Розсилка

    Эту породу вывели более трех тысячелетий назад

    Многие познакомились с породой собак сиба-ину благодаря знаменитому мему, который некоторое время назад был повсюду.

    На самом деле это охотничья порода собак выведена в Японии более трёх тысячелетий назад. Сиба-ину невероятно умные, но, говорят, что повадками больше похожи на кошек.

    Хозяин должен заслужить его внимание и уважение. Также они невероятно милые, забавные и харизматичные собаки.

    После просмотра нашей галереи вы точно захотите завести себе такого четвероногого друга.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой
    20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой

    Читайте также: Фанатизм не имеет границ: Лица принца Гарри и Меган Маркл напечатали на купальниках

    Джерело: twizz.ru

    фотограф в мире животных фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ