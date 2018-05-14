20 снимков, которые доказывают, что с собаками породы сиба-ину всегда нужен фотоаппарат под рукой

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Эту породу вывели более трех тысячелетий назад

Многие познакомились с породой собак сиба-ину благодаря знаменитому мему, который некоторое время назад был повсюду.

На самом деле это охотничья порода собак выведена в Японии более трёх тысячелетий назад. Сиба-ину невероятно умные, но, говорят, что повадками больше похожи на кошек.

Хозяин должен заслужить его внимание и уважение. Также они невероятно милые, забавные и харизматичные собаки.

После просмотра нашей галереи вы точно захотите завести себе такого четвероногого друга.

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Джерело: twizz.ru