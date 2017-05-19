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    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе

    Талантливый художник показал, какой жестокой бывает любовь на самом деле
    Айкут Айдогду  - турецкий цифровой художник, проживающий в Стамбуле, разработал уникальный стиль, создающий сюрреалистические, загадочные иллюстрации, которые отражают самое сильное чувство - любовь. В его работах чаще встречаются женские образы, которые взаимодействуют с различными элементами природы. Потрясающие женские портреты
    • Сьогодні, 09:05
    • Розсилка

    Талантливый художник показал, какой жестокой бывает любовь на самом деле

    Айкут Айдогду  - турецкий цифровой художник, проживающий в Стамбуле, разработал уникальный стиль, создающий сюрреалистические, загадочные иллюстрации, которые отражают самое сильное чувство - любовь.

    В его работах чаще встречаются женские образы, которые взаимодействуют с различными элементами природы.

    Потрясающие женские портреты настолько натуралистичны, что зачастую превосходят всякие ожидания. Нежность и авангард, чувственность и яркость образов тесно переплетены в работах художника, что создает ощущение полного погружения в мир фэнтези.

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    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
    25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе

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    Джерело: boredpanda.com

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