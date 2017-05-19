25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе

Талантливый художник показал, какой жестокой бывает любовь на самом деле

Айкут Айдогду - турецкий цифровой художник, проживающий в Стамбуле, разработал уникальный стиль, создающий сюрреалистические, загадочные иллюстрации, которые отражают самое сильное чувство - любовь. В его работах чаще встречаются женские образы, которые взаимодействуют с различными элементами природы. Потрясающие женские портреты