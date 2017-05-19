25 сюрреалистических иллюстраций турецкого художника, от которых вам станет не по себе
- Сьогодні, 09:05
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Розсилка
Талантливый художник показал, какой жестокой бывает любовь на самом деле
Айкут Айдогду - турецкий цифровой художник, проживающий в Стамбуле, разработал уникальный стиль, создающий сюрреалистические, загадочные иллюстрации, которые отражают самое сильное чувство - любовь.
В его работах чаще встречаются женские образы, которые взаимодействуют с различными элементами природы.
Потрясающие женские портреты настолько натуралистичны, что зачастую превосходят всякие ожидания. Нежность и авангард, чувственность и яркость образов тесно переплетены в работах художника, что создает ощущение полного погружения в мир фэнтези.
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Джерело: boredpanda.com