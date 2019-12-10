34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)



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До сих пор Марин занимала должность министра транспорта facebook.com/MarinSanna

До сих пор первенство принадлежит премьер-министру Украины Алексею Гончарук

Восьмого декабря 34-летняя Санна Марин была избрана премьер-министром Финляндии. Когда она принесет присягу, то станет самым молодым действующим главой правительства в мире, сообщает The Guardian.

До сих пор Марин занимала должность министра транспорта. Предыдущий премьер Антти Ринне сложила полномочия из-за потери доверия со стороны парламентской коалиции после неспособности справиться с забастовкой почтальонов.

В коалицию парламента Финляндии входят пять партий, четыре из них возглавляемые женщинами, преимущественно в возрасте до 40 лет.