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    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)

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    <p>До сих пор Марин занимала должность министра транспорта</p> <div></div> - 34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)

    До сих пор Марин занимала должность министра транспорта

    facebook.com/MarinSanna

    До сих пор первенство принадлежит премьер-министру Украины Алексею Гончарук

    Восьмого декабря 34-летняя Санна Марин была избрана премьер-министром Финляндии. Когда она принесет присягу, то станет самым молодым действующим главой правительства в мире, сообщает The Guardian.

    До сих пор Марин занимала должность министра транспорта. Предыдущий премьер Антти Ринне сложила полномочия из-за потери доверия со стороны парламентской коалиции после неспособности справиться с забастовкой почтальонов.

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    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    34-летняя Санна Марин из Финляндии: как выглядит самая молодая в мире премьер (фото)
    facebook.com/MarinSanna

    В коалицию парламента Финляндии входят пять партий, четыре из них возглавляемые женщинами, преимущественно в возрасте до 40 лет.

     

    правительство Финляндия
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