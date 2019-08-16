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    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца

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    Хелена Кристенсен - 50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Женщина заявила, что будет моделью и в 80 лет

    Знаменитая 50-летняя супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в фотосессии, где позировала не только в платьях, но и в купальниках. Датская звезда остается востребованной в своей профессии и сегодня. Так, Хелена сотрудничает с брендом Dolce & Gabbana и регулярно принимает участие в эффектном показе Alta Moda на Сицилии.

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    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    50-летняя модель Хелена Кристенсен показала невероятную форму в фотосете для глянца
    instagram.com/helenachristensen/

    «Пожалуй, я и в 80 лет буду моделью», – призналась Хелена.

    Модель воспитывает 19-летнего сына Мингуса, которого она родила от актера Нормана Ридуса.

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