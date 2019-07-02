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    Фото

    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ

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    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ

    Фотограф Юлия Артемьева в серии чёрно-белых снимков «Балерина и цветы» сопоставляет два воплощения хрупкости и грациозности

    Сравнение женщин с цветами – не новый мотив в европейской и азиатской культуре. Природа создаёт совершенные формы, которые вдохновляют деятелей искусства.

    В этой серии фотографий автор запечатлела момент, когда жест балерины так же изящен и прекрасен, как цветок.

    Чтобы изобразить необычайную красоту, живущую в таком подобии форм, для Юлии Артемьевой позировала Марина Мастыка.

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    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
    Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ

    В серии выразительно подчеркнулось сходство между танцовщицей и цветками, лепестки которых напоминают воздушные платья балерины.

    Джерело: cameralabs.org

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