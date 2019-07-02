Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ



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Фотограф Юлия Артемьева в серии чёрно-белых снимков «Балерина и цветы» сопоставляет два воплощения хрупкости и грациозности

Сравнение женщин с цветами – не новый мотив в европейской и азиатской культуре. Природа создаёт совершенные формы, которые вдохновляют деятелей искусства.

В этой серии фотографий автор запечатлела момент, когда жест балерины так же изящен и прекрасен, как цветок.

Чтобы изобразить необычайную красоту, живущую в таком подобии форм, для Юлии Артемьевой позировала Марина Мастыка.

В серии выразительно подчеркнулось сходство между танцовщицей и цветками, лепестки которых напоминают воздушные платья балерины.

Джерело: cameralabs.org