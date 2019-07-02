Балерина и цветы: фотограф показал невероятное сходство двух изяществ
Фотограф Юлия Артемьева в серии чёрно-белых снимков «Балерина и цветы» сопоставляет два воплощения хрупкости и грациозности
Сравнение женщин с цветами – не новый мотив в европейской и азиатской культуре. Природа создаёт совершенные формы, которые вдохновляют деятелей искусства.
В этой серии фотографий автор запечатлела момент, когда жест балерины так же изящен и прекрасен, как цветок.
Чтобы изобразить необычайную красоту, живущую в таком подобии форм, для Юлии Артемьевой позировала Марина Мастыка.
В серии выразительно подчеркнулось сходство между танцовщицей и цветками, лепестки которых напоминают воздушные платья балерины.
Джерело: cameralabs.org