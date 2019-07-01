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    День рождения принцессы Памелы Андерсон: соблазнительные фото актрисы

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    День рождения принцессы Памелы Андерсон: соблазнительные фото актрисы
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    Памела родилась 1 июля 1967 года в канадском городке Ледисмит, который расположен в провинции Британская Колумбия

    В 1989 году Андерсон пошла на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч канадской лиги с участием местной команды «Львы». Там она случайно попала в объектив камеры и была показана по телевидению. Девушка в короткой футболке, активно болеющая за спортсменов, привлекла внимание пивоваренной компании «Labatt Brewing», которая наняла Андерсон в качестве рекламной модели и промоутера.

    После того, как реклама с Памелой Андерсон в главной роли распространилась по всей Северной Америке, к девушке обратилось всемирно известное мужское издание «Playboy» с предложением поучаствовать в эротической фотосессии. Впервые она попала на обложку «Плейбоя» в октябрьском номере журнала за 1989 год. Сразу после этого Памела переезжает в Лос-Анджелес, где продолжать карьеру было более перспективно.

    В 1990 году она становится ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадают не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры. В тот же период Памела Андерсон обращается к пластическому хирургу для проведения операции по изменению размера своего бюста. Сначала она увеличила грудь до 4-го размера, но вскоре изменила его на 5-й, что при росте Памелы в 170 см и весе в 50 кг выглядело непропорционально.

    Карьера Памелы Андерсон в «Плейбое» насчитывает более 20 лет, она появлялась в этом журнале чаще, чем какая-либо другая модель. В последний раз она снялась обнаженной для январского номера 2016 года и заявила, что на этом планирует прекратить свою карьеру фотомодели.

    Кроме того, как модель Памела сотрудничала с журналами «Stuff» и «GQ», фотографируюсь для них обнаженной. В модном журнале «Elle Canada» она рекламировала различные линии одежды и появлялась на обложке.

    Летом 2017 года 50-летняя актриса создала фотоколлекцию для издания «ODDA», а также выложила некоторые снимки в персональном аккаунте в Instagram. Фолловеры отметили несомненный талант модели, что сподвигло Памелу продолжить опыты. Главным героем фотоснимков Памелы Андерсон стал ее сын Дилан, который, как и старший брат Брэндон, пошел по стопам матери и уже несколько лет занимается фэшн-бизнесом.

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    В 2017 году молодой манекенщик участвовал в презентации новой коллекции модного дома «Dolce&Gabbana», на которой выступили также дочери Сталлоне. Показ вызвал большой резонанс в среде знатоков моды.

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