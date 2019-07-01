В сети появились первые фотографии с венчания свадьбы Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама



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Венчание состоялось спустя месяц после гражданской церемонии в Монако

Официально мужем и женой племянница князя Монако Шарлотта Казираги и кинопродюсер Димитрий Рассам стали еще в начале прошлого месяца: тогда в Княжеском дворце Монако состоялась гражданская церемония. Теперь же супруги обвенчались.

Праздник прогремел 29 июня в аббатстве Сент-Мари-де-Пьердон на юге Франции. Место проведения, к слову, держалось в строжайшей тайне: приглашенных попросили приехать в Прованс, а уже оттуда молодожены сами довезли гостей до церкви.

Аббатство было выбрано неслучайно: когда-то близ этих мест маленькая Шарлотта скрывалась от папарацци, повышенное внимание которых спровоцировала семейная трагедия.

Среди гостей были князь Альберт II, мама невесты, принцесса Каролина, мама жениха, актриса Кароль Буке, и братья Шарлотты с женами. На невесте было платье Giambattista Valli.

Напомним, впервые о романе Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама стало известно весной 2017 года - они были замечены папарацци в Париже, где провели совместные выходные. Отношения развивались стремительно, и спустя год Димитрий сделал возлюбленной предложение. Но с подготовкой к свадьбе пришлось повременить - такое решение племянница князя Монако приняла после того, как узнала, что беременна.

В конце ноября 2018 года у пары родился сын. А в январе 2019-го СМИ сообщили о расторжении их помолвки. Однако позже выяснилось, что это лишь слухи: Шарлотта и Димитрий выступили с официальным опровержением.

Джерело: Hello!