Бейонсе сделала себе пышную причёску
- 24 Листопада, 10:39
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Розсилка
Бейонсе
Певица впечатлила поклонников стильным убранством волос
Популярная американская артистка Бейонсе, которая в этом году признана самой высокооплачиваемой певицей мира, вышла на публику с необычно пышной причёской.
Модные таблоиды принялись активно обсуждать внешность звезды. Бейонсе подобрала волосы лишь одной заколкой. Когда она резко оборачивалась, то пышный хвост развеивался у неё за спиной.
При этом артистка надела платье изумрудного цвета. Наряд подчеркнул её фигуру и стройные ножки. В таком образе она появилась на дне рождения знаменитой теннисистки Серены Уильямс.
Напомним, в июне этого года она родила двойню: мальчика и девочку. До этого у неё уже была дочь, которой сегодня пять лет.
Джерело: Ивона