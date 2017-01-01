  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Бейонсе сделала себе пышную причёску

    Певица впечатлила поклонников стильным убранством волос
    Популярная американская артистка Бейонсе, которая в этом году признана самой высокооплачиваемой певицей мира, вышла на публику с необычно пышной причёской. Модные таблоиды принялись активно обсуждать внешность звезды. Бейонсе подобрала волосы лишь одной заколкой. Когда она резко оборачивалась, то пышный хвост развеивался у неё за спиной.  
    • 24 Листопада, 10:39
    • Розсилка
    Бейонсе
    Бейонсе

    Певица впечатлила поклонников стильным убранством волос

    Популярная американская артистка Бейонсе, которая в этом году признана самой высокооплачиваемой певицей мира, вышла на публику с необычно пышной причёской.

    Модные таблоиды принялись активно обсуждать внешность звезды. Бейонсе подобрала волосы лишь одной заколкой. Когда она резко оборачивалась, то пышный хвост развеивался у неё за спиной.  

    При этом артистка надела платье изумрудного цвета. Наряд подчеркнул её фигуру и стройные ножки. В таком образе она появилась на дне рождения знаменитой теннисистки Серены Уильямс.

    Напомним, в июне этого года она родила двойню: мальчика и девочку. До этого у неё уже была дочь, которой сегодня пять лет.  

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Бейонсе сделала себе пышную причёску
    Бейонсе сделала себе пышную причёску
    Бейонсе сделала себе пышную причёску
    Бейонсе сделала себе пышную причёску
    Бейонсе сделала себе пышную причёску

    Джерело: Ивона

    мода и красота актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ