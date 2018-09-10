Бездомные, нищета и безысходность: Париж, каким мы не привыкли его видеть



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Обратная сторона Парижа

Фотограф Дэвид Тесински из Праги отправился в Париж, чтобы показать, что легендарный город - это, к сожалению, не только Эйфелева башня и необычные магазинчики, так обожаемые туристами

28-летний житель Праги Дэвид Тесински порядка 10 лет путешествует по миру. Беспристрастного, строгого наблюдателя издания даже назвали «независимым фотографом». Последней громкой работой стала серия социально-документальных снимков о том, что «Париж — уже не Эльфивая башня», не место, где может начаться красивый роман, а мир, в котором приходится выживать.

Дэвид специализируется на уличной фотосъемке и занимается исследованием уникальной архитектуры и современных проблем общества, которые запечатлевает на свой фотоаппарат.

В своем новом проекте фотограф решил сконцентрироваться на самом романтичном городе в мире – французском Париже. В частности, своими снимками он решил опровергнуть миф о том, что Париж – город романтики, роскоши и безупречного стиля.

В фотосессии представлены кадры, которые не столь роскошны и романтичны, как Эйфелева башня и Лувр. Фотограф показал реальную жизнь Парижа с грязными улицами, толпами бездомных и атмосферой нищеты, царящей на улицах.

«Я создал этот фотопроект, чтобы показать Париж под другим углом. Я хотел, чтобы люди посмотрели на этот город иначе, чтобы они перевели взгляд с Эйфелевой башни на землю и поняли, что весь антураж — это всего лишь фальш, такая же, как дешевый фальшивый роман», — комментирует свои фото Дэвид.

Джерело: boredpanda.com