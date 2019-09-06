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    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью

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    Кара Делевинь - Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Кара Делевинь

    27-летняя красавица обошла по заработкам Кейт Мосс

    Супермодель Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании. Как стало известно, за прошедший год 27-летняя модель, актриса и певица заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Только благодаря ее модельной компании Cara&Co Делевинь получает около 60 тысяч фунтов стерлингов ежедневно. При этом за последние 12 месяцев доход Кары удвоился: 2017 год принес ей «всего» 12,5 миллиона фунтов.

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    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью
    Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью

    Британская красавица с легкостью обошла по заработкам своих коллег – 45-летнюю Кейт Мосс и 32-летнюю Рози Хантингтон-Уайтли, чей доход составил за тот же период девять и восемь миллионов фунтов стерлингов соответственно. Теперь Делевинь вплотную приблизилась по доходам к таким мегазвездам, как певица Адель и исполнитель Эд Ширан, получивший за год 39 миллионов фунтов благодаря своему небывало популярному турне.

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    актриса модель певица
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