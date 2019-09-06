Бисексуальная Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью



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Кара Делевинь

27-летняя красавица обошла по заработкам Кейт Мосс

Супермодель Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании. Как стало известно, за прошедший год 27-летняя модель, актриса и певица заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов.

Только благодаря ее модельной компании Cara&Co Делевинь получает около 60 тысяч фунтов стерлингов ежедневно. При этом за последние 12 месяцев доход Кары удвоился: 2017 год принес ей «всего» 12,5 миллиона фунтов.

Британская красавица с легкостью обошла по заработкам своих коллег – 45-летнюю Кейт Мосс и 32-летнюю Рози Хантингтон-Уайтли, чей доход составил за тот же период девять и восемь миллионов фунтов стерлингов соответственно. Теперь Делевинь вплотную приблизилась по доходам к таким мегазвездам, как певица Адель и исполнитель Эд Ширан, получивший за год 39 миллионов фунтов благодаря своему небывало популярному турне.