Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

SwimSuitsForAll

Одна из самых популярных пышнотелых моделей мира Эшли Грэм со дня на день впервые станет мамой. Однако это не мешает ей продолжать работать и сниматься в сексуальных фотосессиях

Новыми снимками Эшли Грэм уже успела похвастаться на официальном инстаграм-странице. На фото видно, как беременная модель plus-size охотно позирует на морском фоне.

Знаменитая американка надела несколько раздельных купальников, которые отлично подчеркнули ее округлый живот.

Как Эшли Грэм призналась в посте, фотосессия была частью рекламной кампании ее коллекции пляжной одежды. В первые дни января 2020 года новые купальники поступили в продажу, поэтому модель не удержалась, чтобы их показать всему миру.

«Кто-нибудь еще во время беременности переоценивал свое тело? Беременность дала мне много знаний, в частности, как дизайнеру. Поэтому я взволнована видеть, как мои идеи реализовались в новой коллекции», – поделилась Эшли Грэм.

О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем, фотографом Джастином Эрвином, праздновала 9 годовщину женитьбы. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.

С начала беременности модель не меняла свой обыденный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.