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    Фото

    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности

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    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    SwimSuitsForAll

    Одна из самых популярных пышнотелых моделей мира Эшли Грэм со дня на день впервые станет мамой. Однако это не мешает ей продолжать работать и сниматься в сексуальных фотосессиях

    Новыми снимками Эшли Грэм уже успела похвастаться на официальном инстаграм-странице. На фото видно, как беременная модель plus-size охотно позирует на морском фоне.

    Знаменитая американка надела несколько раздельных купальников, которые отлично подчеркнули ее округлый живот.

    Как Эшли Грэм призналась в посте, фотосессия была частью рекламной кампании ее коллекции пляжной одежды. В первые дни января 2020 года новые купальники поступили в продажу, поэтому модель не удержалась, чтобы их показать всему миру.

    «Кто-нибудь еще во время беременности переоценивал свое тело? Беременность дала мне много знаний, в частности, как дизайнеру. Поэтому я взволнована видеть, как мои идеи реализовались в новой коллекции», – поделилась Эшли Грэм.

    О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем, фотографом Джастином Эрвином, праздновала 9 годовщину женитьбы. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.

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    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности
    Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности

    С начала беременности модель не меняла свой обыденный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.

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