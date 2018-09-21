Бренд Vetements выпустил причудливую модель громоздких кроссовок (фото)



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Массивней некуда

Моде на громоздкие кроссовки давно прочат конец, а она все держится. Но, похоже, настало время финального аккорда — дальше просто некуда. Основоположники тренда Vetements вместе с британским брендом Swear (который делает кроссовки по 3D-технологиям) выпустили новую модель Suede Platform, и это — апофеоз модного «уродства».

Верхняя часть обуви выполнена из замши и напоминает ботинки для хайкинга. А внизу — гигантских размеров резиновая платформа, которая, и правда, недалеко ушла от тракторной шины. На пятке — светоотражающий логотип Vetements (куда же без логомании).

Цветов пока два — желтый и темно-коричневый на выбор. Кроссовки не только выглядят, но и стоят, как танк: за пару просят в среднем $1300 (87000 рублей). Найти их можно в мультибрендовых интернет-магазинах, вроде Matchesfashion.com.

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Джерело: Esquire