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    Бренд Vetements выпустил причудливую модель громоздких кроссовок (фото)

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    Бренд Vetements выпустил причудливую модель громоздких кроссовок (фото)

    Массивней некуда

    Моде на громоздкие кроссовки давно прочат конец, а она все держится. Но, похоже, настало время финального аккорда — дальше просто некуда. Основоположники тренда Vetements вместе с британским брендом Swear (который делает кроссовки по 3D-технологиям) выпустили новую модель Suede Platform, и это — апофеоз модного «уродства».

    Верхняя часть обуви выполнена из замши и напоминает ботинки для хайкинга. А внизу — гигантских размеров резиновая платформа, которая, и правда, недалеко ушла от тракторной шины. На пятке — светоотражающий логотип Vetements (куда же без логомании).

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    Бренд Vetements выпустил причудливую модель громоздких кроссовок (фото)
    Бренд Vetements выпустил причудливую модель громоздких кроссовок (фото)

    Цветов пока два — желтый и темно-коричневый на выбор. Кроссовки не только выглядят, но и стоят, как танк: за пару просят в среднем $1300 (87000 рублей). Найти их можно в мультибрендовых интернет-магазинах, вроде Matchesfashion.com.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Петр Порошенко лайкает свой лайк.

     

    Джерело: Esquire

    модель одежда
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