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    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне

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    <p>Деми Роуз</p> <p>instagram.com/demirosemawby/</p> - Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне

    Деми Роуз

    instagram.com/demirosemawby/

    В американской пустыне Блэк-Рок состоялся масштабный фестиваль

    24-летняя Деми Роуз поразила поклонников откровенным нарядом на ежегодном фестивале Burning Man. Знаменитая брюнетка выбрала потрясающий лук, подчеркнув свои прелести. Роуз облачилась в золотое бикини, состоящее из множества металлических частей.

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    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне
    instagram.com/demirosemawby/

    «Фантастика», «Как римская богиня», «Потрясающая красота», «Я в восторге», «Неужели такая красота реальна?», «Восхитительно выглядите», «Не отвести глаз», «Очень эффектно, как всегда», «Вы невероятная», – восхитились подписчики британки.

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