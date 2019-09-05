Burning Man 2019: пышногрудая модель Деми Роуз в «голом» наряде позировала в пустыне



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Деми Роуз instagram.com/demirosemawby/

В американской пустыне Блэк-Рок состоялся масштабный фестиваль

24-летняя Деми Роуз поразила поклонников откровенным нарядом на ежегодном фестивале Burning Man. Знаменитая брюнетка выбрала потрясающий лук, подчеркнув свои прелести. Роуз облачилась в золотое бикини, состоящее из множества металлических частей.

«Фантастика», «Как римская богиня», «Потрясающая красота», «Я в восторге», «Неужели такая красота реальна?», «Восхитительно выглядите», «Не отвести глаз», «Очень эффектно, как всегда», «Вы невероятная», – восхитились подписчики британки.