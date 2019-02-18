Бывший австралийский шахтер снимает океанские волны: захватывающие дух снимки



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Фото: instagram.com/raycollinsphoto/

Австралиец научился видеть красоту океана как никто другой

Австралийский фотограф Райан Коллинз впервые познакомился с фотографией в 2007 году, работая на местной угольной шахте. Он начал с того, что снимал своего друга во время серфинга. Но его внимание вдруг было быстро захвачено чем-то другим. Наблюдая за серфом своего друга, Райан заметил пленительную красоту океанских волн.

«Океан был единственной постоянным спутником в моей жизни», - сказал он о своем увлечении водой. «На любом этапе жизни, в любое время, во время любых эмоций - это для меня».

С тех пор он бросил работу шахтера, чтобы стать фотографом. С того момента он выпустил три альбома своих фотографий, и все они были тепло приняты энтузиастами фотографии.



