Памела Андерсон снялась в стильной женственной фотосессии

50-летняя звезда фильмов для взрослых показала роскошную фигуру на черно-белых снимках

Американский секс-символ Памела Андерсон стала музой нового номера Intimately Magazine. На черно-белых кадрах звезда появилась в женственных образах, примерив легкие летние платья, кокетливый ромпер и облегающие боди. Главной темой фотосессии стала вневременная красота и привлекательность, присущая Андерсон. В интервью Intimately Magazine звезда



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Памела Андерсон

50-летняя звезда фильмов для взрослых показала роскошную фигуру на черно-белых снимках

Американский секс-символ Памела Андерсон стала музой нового номера Intimately Magazine. На черно-белых кадрах звезда появилась в женственных образах, примерив легкие летние платья, кокетливый ромпер и облегающие боди.

Главной темой фотосессии стала вневременная красота и привлекательность, присущая Андерсон. В интервью Intimately Magazine звезда прокомментировала свой возраст, признавшись, что для нее это не более, чем просто цифра.

«Я не веду счет прожитым годам и не одержима возрастом. Жизнь продолжается, и мы постоянно учимся, меняемся. Так мы остаемся вечно молоды и любопытны. Чем больше времени у нас есть – тем больше у нас возможностей. Я смотрю на новое поколение и понимаю, что они застряли в своих Instagram, Snapchat или в видеоиграх. Они слишком заняты этими глупостями, но это пустая трата времени. Боритесь с этим! Боритесь ради любви, ведь именно она делает нас живыми», - говорит Андерсон.

На вопрос о том, что Андерсон хотела бы изменить в своем прошлом, она отвечает, не задумываясь: «Если быть честной, я не помню своего прошлого, ведь я слишком занята и увлечена своей сегодняшней жизнью. Конечно, самой своей большой гордостью и самым большим достижением я считаю своих детей – они потрясающие! Я всегда хотела помогать животным и людям. Я всегда знала, что проживу безумную жизнь».

«По своей сути я одиночка и чувствую себя одинокой даже тогда, когда нахожусь в толпе людей. Я никогда не боялась рисковать и всегда шла на встречу невероятным приключениям. И сегодня я нахожусь на юге Франции – я не знаю, как я сюда попала и, главное, зачем. Я не знаю, что будет завтра, но это для меня не имеет значения. Я живу сегодня», - признается звезда.

Джерело: 24tv.ua