Comic Con в Киеве: как это было (фото)



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Фото: kiev.vgorode.ua

Любителям комиксов устроили праздник

На прошедших выходных, 21 и 22 сентября, в Киеве прошел всемирно известный фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine. В этом году гостей принимал арт-завод «Платформа». Помимо огромного количества локаций, посвященным различным кинофильмам, компьютерным играм, комиксам и мультфильмам, на территории можно было найти уйму интересных зон, сфотографироваться с косплеерами и даже пообщаться со знаменитостями.

Помимо павильонов с интересными зонами, на заводе расположились многочисленные фудкорты, две сцены, фотозоны и зоны для игр на приставках или в VR очках.

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