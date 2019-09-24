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    Comic Con в Киеве: как это было (фото)

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    Фото: kiev.vgorode.ua - Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Фото: kiev.vgorode.ua

    Любителям комиксов устроили праздник

    На прошедших выходных, 21 и 22 сентября, в Киеве прошел всемирно известный фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine. В этом году гостей принимал арт-завод «Платформа». Помимо огромного количества локаций, посвященным различным кинофильмам, компьютерным играм, комиксам и мультфильмам, на территории можно было найти уйму интересных зон, сфотографироваться с косплеерами и даже пообщаться со знаменитостями.

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    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Comic Con в Киеве: как это было (фото)
    Фото: kiev.vgorode.ua

    Помимо павильонов с интересными зонами, на заводе расположились многочисленные фудкорты, две сцены, фотозоны и зоны для игр на приставках или в VR очках.

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