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    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели

    Знаменитая манекенщица отмечает 30 лет работы в фэшн-индустрии
    16 января своё 44-й день рождения празднует легендарная британская модель Кейт Мосс. В 1990-х и 2000-х она считалась одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира. Она снялась в тысячах фотосессий для известных глянцев и получила всевозможные награды в модной индустрии. Ее карьера в фэшн-индустрии началась ровно 30 лет назад. Когда ей было 14,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 07:32
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    Кейт Мосс
    Кейт Мосс

    Знаменитая манекенщица отмечает 30 лет работы в фэшн-индустрии

    16 января своё 44-й день рождения празднует легендарная британская модель Кейт Мосс. В 1990-х и 2000-х она считалась одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира. Она снялась в тысячах фотосессий для известных глянцев и получила всевозможные награды в модной индустрии.

    Ее карьера в фэшн-индустрии началась ровно 30 лет назад. Когда ей было 14, она попала на глаза директору модельного агентства Storm Саре Дукас просто посреди аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. А уже через два года после этого она приобрела международную славу.

    Коренная англичанка, Кейт Мосс не обладает ни чопорностью, ни сухостью своих сограждан. Именно за это ее и полюбили. Когда Кейт начинала свою карьеру, миром моды правили высокие, статные женщины, неприступные крепости, «богини». Но Кейт заметно отличалась от них. И своей персоной она изменила правила высоких подиумов.

    В 20 лет заработала свой первый миллион. Ее феномен вызван именно отсутствием высокого модельного роста (ее рост 172 см) и довольно обычной внешностью. В ней видят себя обычные девушки и понимают, что в этом мире возможно все.

    Она неоднократно появлялась на обложках всех престижнейших изданий мира. Она занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых манекенщиц мира. «Главком» вспоминает наиболее яркие фотосессии Кейт Мосс, которые сегодня уже приобрели статус культовых.

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    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
    День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели

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