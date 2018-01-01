День рождения Кейт Мосс. Самые яркие фотосессии супермодели
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Знаменитая манекенщица отмечает 30 лет работы в фэшн-индустрии
16 января своё 44-й день рождения празднует легендарная британская модель Кейт Мосс. В 1990-х и 2000-х она считалась одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира. Она снялась в тысячах фотосессий для известных глянцев и получила всевозможные награды в модной индустрии.
Ее карьера в фэшн-индустрии началась ровно 30 лет назад. Когда ей было 14, она попала на глаза директору модельного агентства Storm Саре Дукас просто посреди аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. А уже через два года после этого она приобрела международную славу.
Коренная англичанка, Кейт Мосс не обладает ни чопорностью, ни сухостью своих сограждан. Именно за это ее и полюбили. Когда Кейт начинала свою карьеру, миром моды правили высокие, статные женщины, неприступные крепости, «богини». Но Кейт заметно отличалась от них. И своей персоной она изменила правила высоких подиумов.
В 20 лет заработала свой первый миллион. Ее феномен вызван именно отсутствием высокого модельного роста (ее рост 172 см) и довольно обычной внешностью. В ней видят себя обычные девушки и понимают, что в этом мире возможно все.
Она неоднократно появлялась на обложках всех престижнейших изданий мира. Она занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых манекенщиц мира. «Главком» вспоминает наиболее яркие фотосессии Кейт Мосс, которые сегодня уже приобрели статус культовых.
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