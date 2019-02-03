Девушка не стригла волосы 28 лет: как выглядит одесская Рапунцель



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@alenuwka__

Мама двух детей Алена Кравченко гордится своими длинными прядями, а все ее окружение уже давно называет женщину Рапунцель

33-летняя девушка последний раз подстригала свои блестящие медовые волосы, когда ей было пять лет. Сейчас она может похвастаться длиной волос в 198 сантиметров.

Когда она была подростком, длина ее волос достигала лопаток, когда ей исполнилось 20 – она носила волосы по талию, а уже в возрасте 30 лет ее косы касались пола.

Молодая мамочка Алена родом из Одессы, Украина. Девушка отмечает, что она стала настоящей знаменитостью в родном городе, и куда бы она ни пошла, ее называют настоящей Рапунцель.

Алена отмечает: «Всякий раз, когда люди видят мои волосы, они удивляются. Я всегда так горжусь, когда люди называют меня Рапунцель».

Мама шестилетних близнецов, Валерии и Мирославы, благодарит за красивые волосы свою маму Анжелу (54 года), которая призвала ее не стричься.

«Моя мама очень верила, что красивые длинные волосы важны для женщины. Я послушала ее и вскоре поняла, что она права. Я влюбилась в свои волосы, и не позволяю никому их подстригать со времен моей последней стрижки – 28 лет».

Алена признается, что не пользуется феном или утюжком для выпрямления и использует только натуральные масла и маски для поддержания красоты и здоровья волос.





Она моет голову только раз в неделю и не экспериментирует с прическами.

Джерело: joinfo.ua