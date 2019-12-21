Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (фото)



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Единственная дочь погибшего Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж в 22 года

Единственная дочь украинского музыканта и лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж.

Первой фотографией со свадьбы поделился на своей странице в Instagram украинский певец Dzidzio. На фото артист позирует вместе с молодоженами.

«Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью», — написал Dzidzio.

Избранником Марии-Барбары стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. По всей видимости, пара познакомилась как раз во время учебы.

Видео со свадьбы в своем Instagram поделилась сестра Виктора Наталья.

Судя по видео, на свадьбе также присутствовала и украинская телеведущая Катя Осадчая.