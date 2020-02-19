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    Фото

    Дочь Синди Кроуфорд сделала горячее фото топлес

    • Розсилка
    Дочь Синди Кроуфорд сделала горячее фото топлес

    Американская модель 18-летняя Кайя Гербер сделала провокационное фото в зеркале

    Кайя Гербер сверкнула голыми формами на фото в Instagram. «Ельф», - написала Кайя Гербер под фото.

    На снимке Кайя Гербер позирует топлес в зеркале в раздевалке спортзала. Кайя Гербер одета в спортивные штаны, но позирует топлес, повернувшись боком перед зеркалом.

    1582068842-1220_01
    instagram.com/kaiagerber

    Кайя повернула одну руку так, чтобы скрыть самое сокровенное. К слову, зато Кайя Гербер засветила свои татуировки.

    Ее фото очень быстро начало набирать просмотры - всего за 4 часа оно получило более 271 тысячи лайков, а снимок прокомментировали знаменитости типа Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон, Эшли Бенсон, Дипло и другие.

    знаменитости фотография модель Пэрис Хилтон Джиджи Хадид Instagram
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