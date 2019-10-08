Джим Керри высмеял Зеленского и Трампа



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twitter.com/JimCarrey

Голливудская звезда опубликовала карикатуру на двух лидеров

Популярный голливудский актер Джим Керри в очередной раз порадовал своих поклонников другой гранью своего таланта, представив на своей официальной странице в Twitter карикатуру, высмеивающую сложные взаимоотношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

На рисунке в своем Twitter актер изобразил, как Трамп обращается к украинскому лидеру, адресуя ему знаменитую фразу героев фильма «Крестный отец». Он просит его об услуге в будущем.

«Отец мошенничества сделал Зеленскому «предложение, от которого нельзя отказаться», - подписал пост с карикатурой Керри.Таким образом Керри иронизировал над скандальным разговором лидеров США и Украины, который спровоцировал процедуру импичмента против Трампа.

twitter.com/JimCarrey

Отметим, что Джим Керри неоднократно ранее высказывал свое недовольство политикой главы Белого дома.

Что касается Владимира Зеленского, то он оказался в эпицентре скандала после публикации расшифровки его телефонного разговора с Дональдом Трампом, в котором, как считается, президент США пытался оказать давление на президента Украины.

Джерело: mi100.info