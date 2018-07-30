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    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»

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    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»

    Бенджамин Эверетт – художник-пейзажист, обожающий дикие места

    В поисках натуры взял в руки фотоаппарат, открыв для себя скорость и универсальность цифровой фотографии, и бесповоротно ею увлёкся.

    Очарованный тонкой гранью между восприятием и реальностью, Бенджамин Эверетт в своём творчестве не реалист и не сюрреалист. Он ищет тесную взаимосвязь между физическими и духовными переживаниями; наше место в более широком порядке вещей.

    «У меня есть затаённое чувство насчёт длинных выдержек, – пишет фотограф в Instagram. – Они открывают окна в другое измерение, в альтернативную реальность. Это вроде разновидности магии или инструмента из научной фантастики. Открытие затвора приподнимает завесу времени, чтобы запечатлеть мир вне наших ограниченных забот и мирских задач. Картина лежит за видимым. Там, где ветер дует мимо, и волны нерушимы. Чем дольше затвор остаётся открытым, тем дальше в этом мире мы видим».

    В этом году Бенджамин победил на конкурсе Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж». Предлагаем насладиться подборкой его эфемерных фотографий.

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    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»
    Эфемерные фотографии победителя конкурса Hasselblad Masters Award в категории «Пейзаж»

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    Джерело: cameralabs.org

    фотограф фотография
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