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    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии

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    <p>Ава Карабатич&nbsp;</p> <p>Фото: instagram.com/ava_karabatic_official/</p> - Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии

    Ава Карабатич 

    Фото: instagram.com/ava_karabatic_official/

    Молодая политик обещает, что легализует марихуану, проституцию и запретит аборты

    31-летняя звезда Playboy Ава Карабатич высказала намерение баллотироваться в президенты Хорватии. Свою кандидатуру девушка решила выдвинуть на выборах в 2020 году.

    Карабатич заявила поклонникам о том, что видит себя достойной кандидаткой в президенты Хорватии. Бывшая модель Playboy устала смотреть на ужасные вещи, которые происходят в этом мире. Она хочет многое изменить.

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    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Экс-модель Playboy идет в президенты Хорватии
    Фото: instagram.com/ava_karabatic_official/

    Ава заверила, что политика – ее давняя любовь. Девушка уверена, что сможет стабилизировать ситуацию в стране. «Рождаемость в Хорватии падает вместе с прибылью государства, а эмиграция коренного населения увеличивается. Настало время перемен», – объяснила звездная блондинка подписчикам.

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