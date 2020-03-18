  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене

    • Розсилка
    Америкаснкая поп-звезда Бритни Спирс со своим парнем - Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене
    Америкаснкая поп-звезда Бритни Спирс со своим парнем
    instagram.com/britneyspears/

    Некоторые поклонники звезды надеются, что парень осознает свою ошибку и больше не будет так поступать

    Как сообщают западные СМИ, отношения американской поп-звезды Бритни Спирс с 26-летним Сэмом Асгари летят под откос. Согласно последней информации американских таблоидов, бойфренд неверен певице.

    Как утверждают журналисты Woman’s Day, сейчас Сэм и Бритни находятся в ссоре из-за его измены. Конфликт, по словам инсайдеров, состоялся около недели назад, когда артистка опубликовала в Инстаграме фото гепарда и посоветовала интернет-пользователям не связываться с этой большой кошкой.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене
    Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене
    Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене
    Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене
    instagram.com/britneyspears/

     «Это был пассивно-агрессивный способ показать Сэму, что она знает о его изменах», - настаивает источник. Он же обращает внимание на то, что после этого снимка артистка не выкладывала в свой микроблог фотографий с избранником, которых раньше было много.

    Некоторые поклонники Спирс надеются, что Асгари осознает свою ошибку и больше не будет так необдуманно поступать по отношению к избраннице. А вот другие фанаты уже давно мечтают о том, чтобы Бритни рассталась с Сэмом. В Сети его периодически называют альфонсом и настаивают, что он регулярно изменяет певице на протяжении всех четырех лет их отношений.

     Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ