Бритни Спирс уличила молодого любовника в измене



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Америкаснкая поп-звезда Бритни Спирс со своим парнем instagram.com/britneyspears/

Некоторые поклонники звезды надеются, что парень осознает свою ошибку и больше не будет так поступать

Как сообщают западные СМИ, отношения американской поп-звезды Бритни Спирс с 26-летним Сэмом Асгари летят под откос. Согласно последней информации американских таблоидов, бойфренд неверен певице.

Как утверждают журналисты Woman’s Day, сейчас Сэм и Бритни находятся в ссоре из-за его измены. Конфликт, по словам инсайдеров, состоялся около недели назад, когда артистка опубликовала в Инстаграме фото гепарда и посоветовала интернет-пользователям не связываться с этой большой кошкой.

«Это был пассивно-агрессивный способ показать Сэму, что она знает о его изменах», - настаивает источник. Он же обращает внимание на то, что после этого снимка артистка не выкладывала в свой микроблог фотографий с избранником, которых раньше было много.

Некоторые поклонники Спирс надеются, что Асгари осознает свою ошибку и больше не будет так необдуманно поступать по отношению к избраннице. А вот другие фанаты уже давно мечтают о том, чтобы Бритни рассталась с Сэмом. В Сети его периодически называют альфонсом и настаивают, что он регулярно изменяет певице на протяжении всех четырех лет их отношений.

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